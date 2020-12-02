قرعة متوازنة لخيول الإمارات في «جوهرة تاج زايد»

دبي (الاتحاد)

شهد فندق ميدان في دبي، أمس، وسط إجراءات احترازية، مراسم القرعة العلنية للخيول لسباق «جوهرة تاج زايد»، أحد أقوى وأغلى السباقات في العالم بقيمة جوائز 5 ملايين درهم، بمشاركة 16 خيلاً، تتنافس على مسافة 2200 متر، في ختام النسخة الثانية عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، التي ستقام بعد غدٍ بمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

يرعى الحدث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية.

جرت مراسم القرعة بحضور لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، وعدد من الرعاة، ومندوبي ومدربي الخيول المشاركة وممثلي الإعلام، إضافة إلى ممثلين من هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وحضر القرعة ممثلون من هيئة الإمارات لسباق الخيل، إضافة إلى عدد من ممثلي ومندوبي الخيول المشاركة والشركات الراعية وممثلي الإعلام.

وتم إجراء القرعة التي أسفرت عن مواجهات ساخنة وقوية، في سباق «جوهرة تاج زايد»، ووفقاً للقرعة التي أجريت على الخيول المشاركة، أسفرت النتائج عن انطلاق «داريوس دي بون» لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، من البوابة (5).

وسينطلق «الزاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية من البوابة رقم (14)، فيما ينطلق «حيان» (10) و«صمود» من البوابة (9)، وتعود ملكيتهما لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وينافس من خيول الإمارات في السباق «أمواج» من البوابة (12)، و«حراب» وينطلق من البوابة (7)، وينطلق «جوشوك» لإسطبلات العجبان من البوابة (2) و«ايه اف البيرق» لخالد النابودة وينطلق من البوابة(15).

ومن خيول المنافسة «بي أف مغادر» من البوابة (1)، فيما ينطلق «هجرس» من البوابة (3)، و«ميسي» من البوابة (8)، وينطلق «راسي» من البوابة رقم (11)، و«ار بي فرنش دود» من البوابة (16).

وأقوى المرشحين من ممثلي السعودية «مباشر الخالدية»، وينطلق من البوابة (4)، و«متوكل الخالدية» من البوابة (6) وهي بوابات جيدة لخيول مرشحة للفوز، فيما تنطلق «جازمة عذبة» من البوابة (13).

وتعتبر البوابات الوسطية هي المفضلة للمدربين والخيول، لتفادي الزحام والوصول في أقصر مسافة إلى السياج الداخلي.

لارا صوايا والحضور في المؤتمر الصحفي للحدث (الاتحاد)

قرعة مميزة

عقب مراسم القرعة، أكدت صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، أن القرعة كانت مميزة من نوعها، وأن الفضل في تميز المهرجان يعود إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكدت صوايا أن الجولة الختامية للنسخة الثانية عشرة للمهرجان ستشهد سباقات قوية ومتنوعة، أبرزها جوهرة تاج الشيخ زايد بجانب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس زايد لليوم الوطني للخيول العربية، والخيول المهجنة الأصيلة.

نقل مباشر

وتم نقل مراسم القرعة مباشرة على الهواء عبر قناة (ياس الرياضية)، وموقع التواصل الاجتماعي للمهرجان، bzracingfestival@، ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.

وأعرب المدرب الفرنسي جان دو روال عن سعادته بانطلاق «صمود» من البوابة التاسعة، واصفاً بأنها وسطية، وقال بان الجواد فاز بالسباق التحضيري بصورة سهلة، ولكن السباق صعب، في ظل وجود قوية ذات تصنيف عالٍ. وأضاف أن مسافة 2200 متر كافية، لكي تناور خلالها قبل الوصول إلى عمق المستقيم، وأكد أن الفارس ريتشارد مولن يعرف الحصان جيداً، حيث قاده في انتصاراته.

ومن جانبه، قال إيريك ليمارتنيل مدرب «داريوس دو بون»: إن البوابة (5) جيدة وتمنحه فرصة جيدة لإيجاد موقع مناسب، ولديه فرصة كبيرة خاصة بأن تدريباته جيدة، ويسعى للعودة لمستواه الذي حقق فيه الفوز بكأس زايد لليوم الوطني.

وقال المدرب فردريك سانشيز: «بوابة «حيان» العاشرة بوابة جيدة، وكنت أتمنى البوابة (6)، ولكن الجواد جاهز وفي حالة فنية عالية، وأتوقع أن يؤدي أداء يناسب مستواه الذي قدمه في السباقات الكبيرة في أوروبا.

وقالت إليزابيث بيرنارد مدربة الجواد «هجرس»: «البوابة (3) جيدة جداً، والمشاركة في السباق حلم كنت أنتظره، وأتمنى أن أكون أول مدربة امرأة تحقق الفوز في تاريخ هذا السباق الشهير».

رسالة شكر وتقدير

نقل عبد المنعم أحمد مدير سباقات عذبة، رسالة شكر وتقدير من الأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الأعمال الكبيرة والإنجازات والتسهيلات التي يقوم بها سموه لرفعة الخيول العربية الأصيلة.

وتمنى أن تتشرف المملكة العربية السعودية بالفوز بالسباق الغالي عبر الفرس «جازمة عذبة»، وهي أفضل فرصة لدينا بالرغم من قوة المنافسة.

وعن أقوى المرشحين للفوز قال: إنه الجواد «صمود»، الذي فاز بالسباق التحضيري بسهولة.