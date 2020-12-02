56 سباقاً تكمل موسم القدرة 2020-2021

محمد حسن (دبي)

تدشن قرية بوذيب للقدرة في الخامس من يناير المقبل برنامج سباقات القدرة (2020 -2021)، الذي تم تأخيره بسبب قرارات ظالمة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، أبطلتها محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» في نوفمبر الماضي بقرار تاريخي بعودة نشاط الفروسية في الدولة.

وأعلن اتحاد الفروسية والسباق «روزنامة» ما تبقى من الموسم تشتمل على 56 سباقاً تقام على ميادين القدرة الرئيسية في كل من مدينة دبي الدولية بسيح السلم، وقرية الإمارات العالمية في الوثبة، وقرية بوذيب في الختم.

وعلى الرغم قصر الفترة المتبقية للموسم، لكن برنامج السباقات جاء شاملاً وملبياً لرغبات واحتياجات الملاك والفرسان والمدربين، حيث غطى كل الفئات، وتستأثر مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بأكبر عدد من السباقات، حيث تستضيف 23 سباقاً وبطولة، بينما تشهد قرية بوذيب للقدرة 22 سباقاً وبطولة، فيما تنظم قرية الإمارات العالمية بالوثبة 11 سباقاً وبطولة.

وتغطي المجموعة المتنوعة من السباقات، كل فئات القدرة ابتداءً من البطولات الكبرى لمسافة 160 كم ومسافة 120 كم إلى السباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافة إلى سباقات مخصصة للسيدات وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين، وذلك لتقديم منافسات قوية تساهم في المزيد من التجهيز والإعداد للاستحقاقات الخارجية لفرسان الإمارات.

ستكون انطلاقة الموسم من قرية بوذيب للقدرة بالختم في الخامس من يناير 2021، بسباقين تأهليين لمسافة 40 و80 كم، وتقام أول فعاليات مدينة دبي الدولية للقدرة، بسباقي «إكسبو» للإسطبلات الخاصة، وسباق آخر مفتوح وذلك يومي 8 و9 يناير المقبل، فيما تدشن قرية الإمارات العالمية بالوثبة موسمها في 14 يناير المقبل، بأولى بطولاتها الكبرى مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، الذي يستمر لمدة 3 أيام، ويشمل سباقاً للسيدات وآخر للإسطبلات الخاصة، فضلاً عن السباق الرئيس.

أبرز البطولات

من أبرز البطولات التي تقام أثناء هذا الموسم، كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم بالوثبة في الثالث عشر من فبراير 2021، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم، الذي يقام في السادس والعشرين من مارس بسيح السلم، ضمن المهرجان، الذي يشتمل على 3 سباقات أخرى.

ومن الفعاليات المهمة خلال الموسم، مهرجان كأس سمو ولي عهد دبي الذي يشتمل على 4 سباقات، ويقام بسيح السلم 24 فبراير المقبل، ومجموعة من البطولات، أبرزها مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، والذي يضم ماراثون 240 كلم، ويقام على مدى ثلاثة أيام بقرية بوذيب للقدرة في الفترة من 4 إلى 6 مارس 2021، ومهرجان أبوظبي للقدرة، ويقام بقرية الإمارات العالمية بالوثبة، فيما يختتم موسم سباقات القدرة بسباق المدربين الذي تستضيفه مدينة دبي الدولية للقدرة في الثالث من أبريل.