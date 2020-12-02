335 جواداً في مهرجان «الشارقة كلباء»

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق في الساعة الثالثة من عصر اليوم فعاليات النسخة الثانية لمهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، الذي يقام بمنتزه كورنيش كلباء بالمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، وخصص للخيول عمر 1-3 سنوات.

وينظم المهرجان نادي الشارقة للفروسية، بمشاركة 335 جواداً تمثل مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة وبزيادة بلغت نسبتها 42% عن العام السابق، ويعتبر المهرجان معتمداً من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، ويقام بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وشركة المروان للمقاولات، وبلدية كلباء، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والمجلس البلدي لمدينة كلباء، وقناة الشارقة الرياضية الراعي الإعلامي للمهرجان. وتنطلق فعاليات المهرجان اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً، بالشوط الأول، الذي خصص لفئة المهرات بعمر سنة واحدة.