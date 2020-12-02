بطولة اليوم الوطني للبولو.. ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» أمام «مهرة»

دبي (الاتحاد)

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات لمواجهة فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور في بطولة اليوم الوطني للبولو، المقامة حالياً بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتمتد حتى الرابع من ديسمبر الجاري بمشاركة 7 فرق، حيث يتطلع كل فريق لتحقيق الفوز، والذي يضعه على بعد خطوة من المربع الذهبي، خاصة بعد أن فقد كلا الفريقين فرصة الفوز في الجولة الأولى.

ويشهد الملعب الثاني بالنادي المباراة الأولي بجولة اليوم، والتي تجمع بين فريق «أيه أم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم مع فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وبالتأكيد تشهد الإثارة وتعتبر مفصلية بالنسبة لفريق الحبتور الذي خسر مباراته الأولى أمام جرين جيتس 4-5 وخسارته اليوم بالتأكيد ستصعب من مهمته بالبقاء بين الكبار، بعكس فريق «أيه أم» الذي حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق بن دري بنتيجة 4-3.

وكان فريق أنكورا قد حقق فوزه الثاني بالبطولة، والذي جاء على حساب فريق بن دري بنتيجة 5-4، وبذلك يكون فريق أنكورا قد وضع أقدامه في المربع الذهبي ومعه فريق جرين جيتس، الذي حقق فوزين، بعكس فريق بن دري، الذي ينتظر جولة التأهل للمربع الذهبي للفرق، التي تلقت خسارتين وفق نظام ولوائح البطولة.