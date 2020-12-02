سالم عبد الرحمن بطل «شطرنج الشارقة للأساتذة»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج لقب بطولة الشارقة الدولية للأساتذة «أونلاين»، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ضمن سلسلة فعالياته الاحتفالية باليوم الوطني الـ 49 للدولة.

كان سالم قد حصل على 5.5 نقاط من أصل 7 جولات بواقع 5 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة متقدماً على المولدوفي الأستاذ الدولي الكبير فايوريل يورداتيسكو الوصيف، بينما جاء الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

كانت البطولة مساء أمس الأول، وشارك فيها 8 من الأساتذة الدوليين الكبار يتقدمهم سالم عبد الرحمن والصربي إيجور ميلادينوفيتش والهولندي إيفان سوكولوف والمولدافي فايوريل لورداتيسكو واليوناني أفستراتيوس جريفاس والأستاذ الدولي الكبير الكوبي وولتر أرينسيبيا والأردني سامي سفاريني والمغربي مخلص العدناني.

وأقيمت البطولة بنظام الشطرنج السريع دوري كامل من 7 جولات على موقع «ليشيس» العالمي، حيث تم التعليق على المباريات بشكل مباشر، وتم نقل المباريات للجمهور على قناة النادي على «يوتيوب» وصفحة النادي على «فيسبوك»، وقام بالتعليق على الجولات كل من الأستاذ الدولي عمر نعمان وأستاذ الاتحاد الدولي صهيب العكلة، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز بقيمة 1630 دولاراً للاعبين الثلاثة الأوائل، وأشرف على تحكيم البطولة الحكم الدولي فيصل الحمادي والفلبيني مارلون كونان.