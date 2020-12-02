الظالعي: تأجيل «سباعيات الرجبي» للمرة الأولى منذ 50 عاماً

رضا سليم (دبي)

أكد قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي وأمين عام اتحاد الرجبي، أن بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي لن تقام هذا العام، وأنه تم تأجيلها للعام المقبل في نفس توقيتها خلال شهر ديسمبر 2021، وهي المرة الأولى التي تتأجل فيها البطولة بعد 50 عاماً من إقامتها دون انقطاع، بسبب جائحة كورونا.

ونوه رئيس الاتحاد العربي إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، كان قد أقر إقامة البطولة العربية السادسة لسباعيات الرجبي، والنسخة الأولى لبطولة السيدات في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية بجمهورية مصر العربية نهاية شهر يناير وبداية فبراير 2021، وقال: «قمنا مؤخراً بجولة في مصر، والاجتماع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، وأيضاً اللجنة الأولمبية المصرية والأكاديمية البحرية لوضع الترتيبات اللازمة لإقامة البطولة، وكل ما يتعلق بالتنظيم وتأمين الحدث والوقوف على كافة التفاصيل».

وأشار إلى تأجيل انتخابات الاتحاد العربي للرجبي، جاء بناء على قرار اتحاد اللجان الأولمبية العربية بتأجيل انتخابات الاتحادات العربية، وعليه تأجيل انتخاباتنا إلى العام المقبل خلال شهر نوفمبر بعد أولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أن ترشحه لرئاسة الاتحاد العربي لا زال قيد الدراسة والقرار سابق لأوانه بعد قرار التأجيل رغم المطالبات باستمراره لدورة جديدة.

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي أن القرار التاريخي بتمديد فترة عمل مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي إلى 4 سنوات بدلاً من سنتين، سيكون له مردود كبير على الرجبي الإماراتي، مشيراً إلى أن التغيير جاء بعد انتخابه في شهر نوفمبر الماضي، بعد النجاح في تغيير النظام، رغم أن عمر الاتحاد 50 عاماً.

وأوضح أن الإمارات تستفيد من رئاسته للاتحاد الآسيوي، ليس فقط كمنصب خارجي للدولة بل أيضاً هناك العديد من المكاسب، سواء على مستوى الدورات واستضافة البطولات والدخول في دائرة القرار القاري للعبة والمشاركة فيه بقوة.

وأضاف: «طبقنا ما يتم في اللجنة الأولمبية الدولية، باعتبار أن الرجبي لعبة أولمبية وأيضاً نظام السنوات الأربع المعمول بها في الاتحاد الدولي للعبة، وبالتالي الدورة الانتخابية الحالية التي تنتهي بعد أولمبياد باريس 2024، خاصة أن الاتحاد الآسيوي بعد تولي المهمة دخل في أزمة كورونا، وأن اللجان لم تعمل بالشكل المطلوب، وضاع العام الأول في تأجيلات للبطولات، ولم تقم اللجان بعملها».