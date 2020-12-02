«الجولف في دبي» تنطلق بمشاركة عالمية

دبي (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم، النسخة الأولى لبطولة «الجولف في دبي»، المقدمة من موانئ دبي العالمية، والتي ستقام على ملعب النار في عقارات جميرا للجولف حتى 5 ديسمبر الجاري، وتعد البطولة الأحدث على روزنامة الجولة الأوروبية للجولف التي تقام منافساتها تحت شعار «السباق إلى دبي».

وتولد النسخة الأولى للبطولة كبيرة منذ ضربة البداية، مع مشاركة نخبة من اللاعبين العالميين، والجوائز المالية التي تقدمها وتبلغ 1.2 مليون دولار ويعد انطلاق البطولة إيذاناً بما يتم تسميته «دبي سوينج»، وذلك مع إقامة منافسات الجولف العالمية لمدة أسبوعين متتاليين في دبي، حيث ستقام مباشرة عقب هذا الحدث، بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تعد ختام موسم الجولة الأوروبية للجولف «السباق إلى دبي» على ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف بالفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري.

من جانبه، قام الجنوب أفريقي كريستيان بيزويدنهوت بقطع خطوة كبيرة في الوقت المناسب في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد فوزه بلقب بطولة ألفريد دنهيل، مما جعله يصعد إلى المراكز العشرة الأولى «التوب 10» في ترتيب الموسم الحالي.

وقدم الجنوب أفريقي أداء رائع في جميع الجولات الأربع في البطولة ليبتعد تمامًا عن أربعة لاعبين تشاركوا المركز الثاني، وحصل على 460 نقطة لينتقل من المركز 21 إلى المركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي».

ويستعد بيزويدنهوت، الذي فاز بأول لقب له في الجولة الأوروبية في العام الماضي ببطولة أندلوسيا ماسترز، لحصوله على أفضل نتيجة له في مسيرته هذا الموسم بعد أن أنهى العام الماضي في المركز 18 في «السباق إلى دبي».

قام جميع اللاعبين في المركز الثاني بقفزات كبيرة في الترتيب بعد أن جمع كل منهم 182.5 نقطة حيث ساعد المركز الثالث الأمريكي شون كروكر على الصعود 32 مركزًا إلى المركز 60 وفي الطابور للحصول على مكان في بطولة جولة موانئ دبي العالمية - الحدث الأخير لسلسلة رولكس لهذا الموسم - بينما أصبح البولندي الصاعد أدريان ميرونك ضمن أفضل 100 لاعب بعد انتقاله إلى المركز 81 بقفزة 44 مركزًا.

وارتقى الإنجليزي ريتشارد بلاند، الذي احتل المركز السابع في بطولة جوهانسبرج المفتوحة قبل أسبوع، 43 مركزًا دفعة واحدة إلى المركز 72، حيث يبدو أنه مستعد لتحقيق أفضل نتيجة له في «السباق إلى دبي» منذ عام 2016، عندما كان في المركز 27 في السباق الذي امتد لموسم كامل بينما يمثل المركز الثاني أفضل نتيجة حققها المراهق الجنوب أفريقي جايدن شابر هذا الموسم حيث انتقل 118 مركزًا دفعة واحدة، ليصل إلى المركز 141 في ترتيب «السباق إلى دبي».

وأنهى 5 لاعبين البطولة في المركز السادس ليحصل كلاً منهم 72.85 نقطة، حيث عزز كل من ماركوس أرميتاج وأدري أرنوس مراكزهم داخل المراكز الـ 60 الأولى في الترتيب بعد تقدمهم ستة مراكز إلى المركزين 51 و 52 على التوالي.

وتقدم الاسكتلندي سكوت جاميسون 11 مركزًا إلى المركز 66 وتقدم الفرنسي ألكسندر ليفي 22 مركزًا دفعة واحدة إلى المركز 126.