«الشارقة للصقارين التلواح» جاهزة للتحليق

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم بطولة نادي الشارقة للصقارين «التلواح» 2020، والتي ينظمها نادي الشارقة للصقارين تقام في منطقة مليحة بالشارقة على مدار 4 أيام، بالتنسيق والدعم الفني اللامحدود من مركز حمدان بن محمد بن لإحياء التراث، ويبلغ عدد المشاركين في الفئة المفتوحة 153 صقاراً يشاركون بعدد 390 طيراً، وفي فئة المحلي 76 صقاراً يشاركون بعدد 186 طيراً، وذلك في مشاركة لافتة في ظل النجاح الذي حققته النسخة الماضية، التي أقيمت على المضمار الجديد «السناح» الأول من نوعه في العالم في التعامل مع اتجاه الرياح، وتوفير الظروف المثالية للمنافسات.

ويشهد اليوم الأول إقامة منافسات الأشواط المفتوحة للمتسابقين من دبي وأبوظبي والخليجيين، وتستمر الأشواط المفتوحة لنفس الفئة في اليوم الثاني، فيما تقام في اليومين الثالث والرابع منافسات الأشواط المحلية للمتسابقين من الإمارات الشمالية.

وتشمل المنافسات إقامة 10 أشواط رئيسية لهذه الفئات، بحيث تقام في الفئة المفتوحة أشواط جير تبع فرخ وجرناس وجير شاهين فرخ وجرناس، وفي الفئة المحلية أشواط جير تبع فرخ وجرناس وجير شاهين فرخ وجرناس، يضاف إليهم شوطان بيور وقرموشة فرخ وجرناس تدخل فيه نتائج الجميع من الفئتين المفتوحة والمحلية، وتحتسب النتائج مع بعضها البعض.