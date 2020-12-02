«الملك».. «حالة قلق»!

علي معالي (الشارقة)

بدأ القلق يتسرب إلى جماهير الشارقة، بعد ضياع 4 نقاط في آخر جولتين بدوري الخليج العربي، واقتراب المنافسين بشدة، بعد أن تقلص فارق النقاط كثيراً الآن، ومما يثير القلق بين عشاق «الملك»، هو الأداء المتراجع بدرجة ملحوظة، في آخر مباراتين أمام خورفكان وشباب الأهلي.

وفتحت «تغريدة» كتبها علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي الباب للنقاش في الشأن الكروي، حيث قال المدفع: سيتم الحديث مع الطاقم بأكمله، المدرب والفنيين واللاعبين، وهي رسالة يريد توصيلها إلى الجماهير، بعد حالة الغضب التي سيطرت على القطاع الأكبر منهم.

واللافت في الشارقة حالياً أن تنظيمه الهجومي أصبح ضعيفاً، رغم أن الجميع توقع أن يكون الفريق أكثر شراسة، لوجود عناصر قوية، منها إيجور وكايو وعودة ويلتون، إلا أن نلتمس له العذر، لأن الكرة لا تصله، في ظل «أنانية» كايو لوكاس، والتي تسربت في نفس الوقت إلى إيجور، وفي المقابل أصبح التنظيم الدفاعي جيداً بالفريق لتنعكس الصورة في الوقت الراهن، وهو ما يتطلب التدخل السريع من المدرب عبدالعزيز العنبري.

ووصل الشارقة في موسم تتويجه باللقب 2018- 2019، بالفارق مع نهاية الجولة الثامنة إلى 4 نقاط، حيث جمع وقتها 20 نقطة، مقابل 16 نقطة، لكل من العين والجزيرة، وسيناريو موسم التتويج يتكرر بالفعل حتى الآن، في عدد الانتصارات «6» والتعادلات «2»، إلا أن الموقف مختلف بالنسبة للمطاردين حالياً، حيث تتضح الشراسة القوية من الفرق المنطلقة بقوة مثل الجزيرة والنصر.

وقال جاسم الدوخي عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالشارقة: شباب الأهلي نجح في أسلوبه في الضغط على لاعبي «الملك»، مما جعل المنطقة الأمامية للشارقة لم تهدد مرمى «الفرسان» بالشكل القوي، والمنافس قام بتضييق المسافات في المنطقة الأمامية، وهو أسلوب نجح فيه، ولم نصل سريعاً إلى مرمى ماجد ناصر، وعندما كان يستلم إيجور أو كايو الكرة نرى الضغط القوي، وفي مثل هذه المواقف تأتي الحلول الفردية للاعبين.

وأضاف: شيء طبيعي في عالم الكرة أن تواجه عقبات، ولكن حتى الآن نسير بصورة إيجابية، ونتصدر الدوري، صحيح أن فارق النقاط تقلص نسبياً، ومع ذلك نظل في المقدمة، وعلينا الحفاظ عليها، وعلى الجمهور دعم «الملك» في الظروف الحالية.

وقال الدوخي: ثقتنا كبيرة في العنبري، وما يقدمه من مستوى، وهو مدرب كبير له بصماته الرائعة، وعلينا الاعتراف بأنه لا يمكن أن يعطيك اللاعب مستواه 100% في كل مباراة، وفي ظل الضغط الحالي لـ«الروزنامة»، وثقتنا كبيرة بالعودة إلى الانتصارات ومتعة الأداء من جديد.

وأضاف: الجماهير تريد أن يقدم فريقها المستوى الأفضل دائماً، ولكن علينا الاعتراف بأن كل الأندية تريد الانتصار، ومباراتنا مع شباب الأهلي كانت أمام منافس قوي أيضاً وله طموحاته، وثقتنا كبيرة بأن الفريق الشرقاوي سينطلق بقوة، وما يحدث في «دورينا» يجعل الإثارة قائمة بين الجميع، وعلى سبيل المثال ما حدث في مباراة حتا وخورفكان أكبر دليل، حيث ظل «الإعصار» متقدماً بهدفين حتى الدقيقة 74، لتنقلب المباراة، ويخسر في النهاية 3-2.

ونتيجة التعادل بين الشارقة وشباب الأهلي يعتبرها أحمد خليل مهاجم «الفرسان» بمثابة خسارة، وقال: علينا تصحيح الأخطاء، لأننا نخسر نقاطاً لا تجعلنا نصل إلى طموحنا، وعلينا أن نفكر في تعديل وضعنا بالدوري.