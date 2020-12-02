الجزيرة يشدد الخناق على القمة

فيصل النقبي (الفجيرة)

قطف الجزيرة ثمار الفوز على الفجيرة بثلاثية، أمس الأول، ضمن الجولة الثامنة للدوري، ليقتحم «فخر أبوظبي» دائرة المنافسة، وتشديد الخناق على القمة، بعدما قلص الفارق مع الشارقة المتصدر إلى ثلاث نقاط، ويعد الفوز هو الخامس للجزيرة في الدوري، والثالث على التوالي، منذ الخسارة أمام «الملك» بهدف في الجولة الخامسة، حيث تفوق بعدها على شباب الأهلي 5- 3، وحتا 3 - صفر، وجاء الدور على «الذئاب» بثلاثية أيضاً، الأمر الذي يؤكد التفوق الواضح في المواجهات التي جمعت بين الفريقين، بواقع 5 انتصارات لـ«فخر أبوظبي»، في حين رجحت كفة الفجيرة مرتين، وحضر التعادل في أول مواجهة بينهما موسم 2014- 2015.

وتفوق «فخر أبوظبي» بـ«الجماعية» في الأداء، والإمكانات الفردية للاعبيه، والنزعة الهجومية التي كفلت له التفوق على تكتيك أصحاب الأرض، رغم أن الفجيرة صمد طوال الشوط الأول، في ظل الفرص المهدرة من لاعبي الجزيرة، والتي تصدى لها الحارس عبدالله التميمي ببراعة.

وانتظر الجزيرة إلى الشوط الثاني لكسر صلابة «الذئاب» بالضغط العالي الذي منحهم فرصة الوصول إلى المرمى، حيث لعب خلفان مبارك أفضل لاعب في المباراة، حسب تصويت الجزراوية على الموقع الرسمي للنادي، الدور الأبرز في فتح الطريق إلى المرمى، بطريقته المميزة، ولمساته الساحرة في الهدف الأول لزايد العامري، رغم الكثافة الدفاعية للاعبي الفجيرة، ثم كرر المشهد نفسه في الهدف الثالث الذي أحرزه العامري أيضاً، بينما تقمص علي مبخوت هداف الفريق دور صانع اللعب، بإهداء المتألق عبدالله رمضان فرصة هز بها الشباك بالهدف الثاني.

وفي المقابل تجرع الفجيرة الخسارة السادسة في الدوري أمام الجزيرة، بسبب الأخطاء المكررة، وبالتالي لم يصمد الفريق أمام المد الهجومي العالي للضيوف، رغم أن «الذئاب» ظهر قوياً في بعض فترات الشوط الثاني، لتهديد مرمى علي خصيف، في أكثر من محاولة، لم يكتب لها النجاح، كما أن شباك الفجيرة استقبلت 3 أهداف جديدة، ليرتفع العدد إلى 18 هدفاً خلال 8 مباريات.