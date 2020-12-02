«الآسيوي» يدرس تأجيل «أبطال 2021»

معتز الشامي (دبي)

يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مقترحاً جديداً بخوض دوري الأبطال في نسخته الجديدة 2021، لتقام في أبريل المقبل، أو بداية مايو على أقصى تقدير، بدلاً من فبراير كما جرت العادة، قبل «جائحة كورونا» ومنذ انطلاق البطولة عموماً.

ويناقش الاتحاد مقترحات عدة تتعلق بالنسخة المقبلة، بهدف البحث عن بدائل أفضل للبطولة الأهم في القارة على مستوى الأندية، خصوصاً في ظل نقل الاتحاد الدولي نسخة 2020 من مونديال الأندية التي كانت مقررة في ديسمبر الجاري، إلى فبراير المقبل، وهو الشهر نفسه الذي يشهد انطلاق دوري أبطال آسيا كل عام.

وعلمت «الاتحاد» أن الاتحاد القاري سيدعو لاجتماعات خلال الفترة المقبلة، مع الروابط المحترفة، لمناقشة الأمر مع لجنة المسابقات، والخروج بحلول تتعلق بالبطولة الجديدة وشكلها، والمواعيد الأنسب لها.

ولن يكون تغيير الموعد هو كل الخيارات التي يمكن أن توضع على طاولة النقاش خلال الاجتماعات المرتقبة، حيث كشفت مصادر صحيفة «الاتحاد»، عن وجود مقترح بتكرار نظام البطولة المجمعة، ولكن هذه المرة للدور الأول، لعدم وجود وقت كاف لإنهائه، حال تم تأجيل انطلاقة «نسخة 2021»، إلى أبريل أو مايو المقبلين، وبالتالي يتم الترتيب للعب البطولة المجمعة لمباريات الدور الأول، على أن تتم العودة إلى نظام الذهاب والإياب في باقي الأدوار بداية من دور الـ 16 إلى النهائي، فيما تكون المباراة النهائية وحفل التتويج في شرق القارة للنسخة المقبلة.

وكان الاتحاد الآسيوي ألغى نقاط تقييم دوري أبطال آسيا لنسخة العام الجاري 2020، ويعتمد نظام التقييم في 2021، ليتم توزيع المقاعد على الدوريات المحترفة في «نسخة 2023»، ووفق هذا القرار عاد دوري الخليج العربي إلى سباق المنافسة على المراكز من السادس إلى السابع، بينما يتوقع أن يتقدم في التقييم، حال نجحت أنديتنا في المضي بعيداً بالنسخة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الآسيوي يأخذ في الحسبان، في حال أرادت الدوريات لعب بطولة مجمعة في الدور الأول، أن يكون ذلك عبر آلية ونظام جديدين، حيث يتم فتح الباب لتلقي طلبات الاستضافة أمام الدول والمدن الراغبة، حال تم الاستقرار على نظام البطولة المجمعة من جديد.