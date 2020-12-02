الإصابات تضرب «الفرسان»

منير رحومة (دبي)

من جولة إلى أخرى، ترتفع قائمة المصابين في شباب الأهلي، وتتسع أعداد الغائبين عن التشكيلة، خاصة بالنسبة لنجوم الفريق الذين يعول عليهم الجهاز الفني، من أجل تعديل الأداء والمستوى، والظهور بالصورة التي ينتظرها الجمهور، وتعكس قدرة «الفرسان» على اللحاق بكوكبة الأندية المنافسة على الصدارة.

وبعد إصابة إسماعيل الحمادي في الجولة السابعة، انضم أمس الأول الأرجنتيني كارتابيا إلى القائمة، بعد خروجه من مباراة قمة الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي أمام الشارقة، متأثراً بالآلام في قدمه، ليكون بذلك ضمن قائمة النجوم المبتعدين عن الملاعب، إلى جانب البرازيلي إدواردو، مما يشكل صداعاً حقيقياً في رأس المدرب زاراجوسا، خاصة بالنسبة للأجانب الذين يمثلون أهمية كبيرة بالفريق، ويعتبرون عناصر مهمة لدعم زملائهم، وتحقيق الأهداف المرجوة.

ويذكر أن قائمة «الفرسان» شهدت منذ انطلاقة الموسم، العديد من الإصابات التي ضربت النجوم، بداية من البرازيلي ليوناردو، الذي تم استبعاده من القائمة، بعد إجراء جراحة في البرازيل، ثم غاب هداف الفريق أحمد خليل 5 جولات كاملة، بالإضافة إلى ماجد حسن، والمدافعين محمد مرزوق ووليد عباس.

ويسابق الجهاز الطبي الزمن، من أجل تجهيز المصابين واكتمال الصفوف، خاصة أن الفريق ينافس على العديد من الجبهات، وبعد تأهله إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي، وخوضه مباراة مهمة في كأس رئيس الدولة يوم الاثنين المقبل أمام حتا، للدفاع عن لقبه.