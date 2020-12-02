«الصقور».. القطب الأوحد في «الهواة»

معتصم عبدالله (دبي)

لم تمنع ظروف جائحة «كورونا»، والتي تسببت في إلغاء دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي 2019- 2021، وحرمت فريق الإمارات من الصعود إلى دوري الخليج العربي، من سعيه المتكرر للتحليق مجدداً في سماء «المحترفين»، بعدما واصل مشواره المتميز في انطلاقة الموسم الحالي 2020- 2021، في ظل صدارته الحالية للدوري بـ «العلامة الكاملة»، برصيد 9 نقاط، بنهاية الجولة الثالثة.

وبدا وصف «الصقور» بـ «القطب الأوحد»، والمرشح الأبرز في دوري الهواة منطقياً، عطفاً على الأداء الرائع للفريق، والنتائج الإيجابية، منذ انطلاقة الموسم الماضي، والذي شهد تصدره لترتيب البطولة، برصيد 39 نقطة من 16 مباراة، حقق خلالها الفوز 12 مرة، وضعته على أعتاب التأهل الرسمي «قبل قرار الإلغاء»، ويضاف إلى ذلك الانتصارات الثلاثة في بداية الموسم الحالي.

وعاد «الصقور» في الموسم الجديد بشكل أكثر جدية وتصميماً على التعويض، بعدما استهل الفريق منافسات «الهواة» بتصدره ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة برصيد 11 نقطة، بعدما لعب 5 مباريات، حقق خلالها الفوز في 3 لقاءات، والتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 15 هدفاً، كأقوى هجوم في التصفيات، مقابل 6 أهداف هزت شباكه كأقوى دفاع في المجموعة الأولى التي ضمت 6 أندية، وهي البطائح، الحمرية، العربي، التعاون، ودبا الحصن.

وضرب الإمارات موعداً مع ضيفه اتحاد كلباء في المباراة المقررة مساء السبت المقبل على ملعب نادي الإمارات، ضمن دور الستة عشر للمسابقة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، ويعد «الصقور» واحداً من بين 12 نادياً حظيت بمعانقة اللقب الأغلى، بفوزه بكأس رئيس الدولة موسم 2009- 2010، على حساب منافسه الشباب في النهائي 3-1.

وانعكست البداية الإيجابية لفريق الإمارات لموسم «الهواة» في تصفيات الكأس، على انطلاقته المثالية في دوري الدرجة الأولى، بعدما نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات على التوالي أمام الذيد 3-1، والبطائح 3-2، ودبا الفجيرة 2-0، وعزز الفوز في مباراتيه الأخيرتين من التأكيد على طموحاته الكبيرة أمام المنافسين المباشرين على بطاقتي الصعود إلى «المحترفين».

وعلى غرار الموسم «الملغي» الذي شهد اقتران صدارته لترتيب الدوري بصدارته لقائمة الأقوى هجوماً برصيد 32 هدفاً «رقم قياسي»، كرر «الصقور» ذات المشهد في انطلاقة الموسم الحالي بتسجيل هجومه لثمانية أهداف وضعته على قمة ترتيب «الأقوى هجوماً».

وفرض البرازيلي دييجو سيلفا «هداف الصقور» اسمه على لائحة الهدافين بتسجيله ثلاثة أهداف، وضعته في المركز الثاني لقائمة الهدافين، والأول في قائمة هدافي فريقه، التي تضم أيضاً الكولومبي تومي توبار «هدفين»، مقابل هدف للثنائي خليل نصيب وخالد خميس.

ويحظى «الصقور» بقيادة فنية رائعة للمقدوني جوكيكا هادفجسكي، الذي تولى مهمة الفريق في نوفمبر من العام الماضي خلفاً للوطني عيد باروت، ويعد الإمارات المحطة التدريبية المحلية الثالثة في مشوار جوكيكا «65 عاماً» بعد تجربتي حتا والظفرة على التوالي.

بدر طبيب: «الأخضر» يغرد «خارج السرب»

جدد بدر طبيب مدرب دبا الحصن ومصفوت السابق التأكيد على أن «الصقور» يغرد خارج السرب في دوري الأولى، وقال: مع نهاية كل جولة، يؤكد «الأخضر» أنه أصبح بمثابة «قوة أحادية، لأنه الأفضل والمرشح الأول للصعود، عطفاً على الأداء المثالي والنتائج الإيجابية، وقال: المنافسة في الموسم الحالي أكثر صعوبة، لجاهزية أغلب الفرق، والتعاقدات الجيدة التي انعكست على البداية القوية للدوري.