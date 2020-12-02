صدارة دوري الصالات «زرقاء»

دبي (الاتحاد)

استعاد شباب الأهلي توازنه في دوري الصالات، بتغلبه على الحمرية 4-1، في الجولة الثانية، معوضاً خسارته من دبا الحصن 4-5، فيما تعتبر الخسارة هي الثانية للحمرية، بعد الأولى أمام البطائح 3-9، وأقالت إدارة الحمرية المدرب البرتغالي روي جيماريتش عقب الخسارة من البطائح، والتعاقد مع خالد حمداوي.

وانتهت مباراة «ديربي الابتسامة»، بين خورفكان واتحاد كلباء بالتعادل 1-1، كما تعادل البطائح ومليحة 4-4 في «ديربي الجيران».

وبنهاية الجولة الثانية، يصبح النصر منفرداً بالصدارة وله 6 نقاط من انتصارين كبيرين على الشارقة 7-1 ودبا الحصن 6-1، ويليه والبطائح واتحاد كلباء وخورفكان، ولكل منها 4 نقاط، وشباب الأهلي ودبا الحصن «3 نقاط»، ومليحة والشارقة واتحاد كلباء والظفرة «نقطة»، والحمرية «العاشر» من دون رصيد.