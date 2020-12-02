دوري أبطال أوروبا.. جولة «المذاق الخاص»

باريس (أ ف ب)

تحمل الجولة الخامسة قبل الأخيرة، من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا «نكهة خاصة»، إذ تجمع المهاجم الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني بفريقه السابق، حين يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً على مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما سيكون ملعب «سيجنال أيدونا بارك» مسرحاً للقاء مرتقب حاسم بين بوروسيا دورتموند الألماني ولاتسيو الإيطالي.

على ملعب «أولدترافود» وضمن منافسات المجموعة الثامنة، يتواجه كافاني مع الفريق الذي دافع عن ألوانه منذ 2013، وتُوج معه بلقب الدوري المحلي ست مرات، والكأس أربع مرات وكأس الرابطة ست مرات، وأصبح هدافه التاريخي، وذلك في مباراة مهمة للفريقين اللذين لم يضمنا حتى الآن بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

ويتصدر «يونايتد» ترتيب المجموعة بتسع نقاط، وبفارق ثلاث عن كل من سان جيرمان ولايبزج الألماني الذي يحل بدوره ضيفاً على باشاك شهير التركي الأخير «3 نقاط».

ويدخل كافاني اللقاء الذي يحتاج فيه «يونايتد» إلى الفوز لضمان تأهله، كما أن التعادل قد يكون كافياً في حال عجز لايبزج عن حسم مباراته في تركيا، بمعنويات مرتفعة جداً بعد أن قاد «الشياطين الحمر» كبديل لتحويل تخلفهم أمام ساوثهامبتون صفر-2 إلى فوز 3-2 في الدوري المحلي، بتسجيله هدفين وتمريره كرة الهدف الآخر.

وبعد أن غاب عن لقاء الذهاب في باريس الذي خسره نادي العاصمة 1-2 بهدف في الوقت القاتل من ماركوس راشفورد، مكرراً بذلك سيناريو إياب ثمن نهائي موسم 2018-2019 حين عوض خسارته ذهاباً على أرضه صفر-2، وفاز إياباً 3-1 بفضل هدف في الوقت بدل الضائع من اللاعب ذاته، سيكون كافاني جاهزاً اليوم لمواجهة الفريق الذي سجل له 200 هدف في 301 مباراة.

لم تكن نهاية مشوار الأوروجوياني مع نادي العاصمة «لطيفة»، إذ قرر ترك الفريق في يونيو بعد أن اتُخِذَ القرار بإلغاء الدوري نهائياً نتيجة تداعيات فيروس «كوفيد-19»، وبالتالي لم يكمل معه حملته في دوري الأبطال، حيث وصل فريق المدرب الألماني توماس توخل إلى النهائي، قبل أن يخسر أمام العملاق البافاري بايرن ميونيخ.

وكشف كافاني: «أتيحت لي العديد من الفرص المختلفة، كنت متحمساً للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وبشكل أكبر لمصلحة مانشستر يونايتد، وأنا متحمس للغاية، لأني أرغب دائماً في اللعب قدر الإمكان، العمل، التدرب، وأن أعطي أفضل ما لدي».

ويأمل «يونايتد» ألا يتأثر كافاني بما حصل معه بعد قيادته للفوز على ساوثهامبتون، حين نشر رسالة شكر لأحد أصدقائه على تضمنت كلمة «نجريتو»، أي شخص «أسود صغير»، ما جعله تحت وابل من الانتقادات، ودفع الاتحاد الإنجليزي لفتح تحقيق بحقه، وهو يواجه احتمال الإيقاف لثلاث مباريات.

وحذف كافاني لاحقاً ما كتبه، فيما سارع «يونايتد» للدفاع عن مهاجمه الجديد، معتبراً أن الكلمة لها دلالات مختلفة في أميركا الجنوبية.

واعتذر الأوروجوياني قائلاً: الرسالة التي كتبتها بعد مباراة الأحد كانت بمثابة تحية حميمة لصديق، لشكره على التهنئة بعد المباراة.

وأشار إلى أنه لم يتعمد على الإطلاق أن يهين أحداً، وقال: أنا مناهض لأي لغة وتصرف عنصري وأنا حذفت الرسالة، ما أن أعلموني بأنه يمكن فهمها على نحو خاطىء، وأود أن أعتذر بصدق عن ذلك.

وعلى ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، وضمن المجموعة السادسة، يتواجه دورتموند مع ضيفه لاتسيو باحثاً عن تحقيق ثأره بعد خسارة الذهاب 1-3، وضمان تأهله إلى ثمن النهائي بما أنه يتصدر بفارق نقطة عن الفريق الإيطالي، و5 نقاط عن كلوب بروج البلجيكي الذي يستضيف زينيت سان بطرسبورج الروسي «نقطة واحدة».

وفاز دورتموند بجميع مبارياته الثلاث منذ أن سقط في العاصمة الإيطالية خلال الجولة الافتتاحية في 20 أكتوبر، وهو سيضمن بطاقته في حال الفوز، كما أن التعادل سيكون كافياً للفريقين في حال عجز بروج عن العودة من روسيا بالنقاط الثلاث.

وبعد أن حُسمت بطاقتا المجموعة الخامسة، يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفاً على إشبيلية الإسباني، في مواجهة ستحدد على الأرجح هوية المتصدر، بما أنهما متعادلان بالنقاط بعشر لكل منهما مقابل نقطة لكل من كراسنودار وضيفه ريم الفرنسي.

وعلى غرار المجموعة الخامسة، يسعى برشلونة الإسباني إلى فوزه الخامس توالياً، وضمان صدارته للسابعة، حين يحل ضيفاً على فيرينسفاروش المجري بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه بمباراتيه الأخيرتين 4-صفر على دينامو كييف الأوكراني في دوري الأبطال وأوساسونا في الدوري المحلي.

وبدوره، يتواجه يوفنتوس، الضامن أيضاً لتأهله، مع ضيفه دينامو كييف، وهو متخلف بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، الذي سيكون خصم «بيانكونيري» الثلاثاء المقبل في «كامب نو».

ويخوض عملاق تورينو اللقاء وسط ضغط كبير على مدربه الجديد أندريا بيرلو، إثر التعادل المخيب السبت في الدوري مع بينيفينتو المتواضع 1-1، بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف التقاط أنفاسه.