لوتشانو مودجي: «السيدة العجوز» بلا شخصية مع بيرلو!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى لوتشانو مودجي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس الإيطالي، حزنه على ما وصل إليه حال «السيدة العجوز»، منذ أن تولى أندريا بيرلو مهمة تدريبه، في بداية هذا الموسم. وقال في حديث لموقع «ميركاتو الكالشيو»: «اليوفي» أصبح بلا شخصية مع بيرلو، وعليه أن يجدها بأسرع ما يمكن، حتى يستطيع مواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظره، سواء في الدوري الإيطالي، أو دوري الأبطال.

وأضاف: بعد أن كان الفريق يفرض سيطرته وهيمنته على كل أندية الدوري، على امتداد 9 سنوات، تراجع مستواه هذا الموسم، وأصبح في المركز الخامس في الترتيب، بعد تعادله الأخير1-1مع فريق بينيفينتو الصاعد من الدرجة الثانية. وقال: يجب أن تتحسن النتائج قبل فوات الأوان، لأن «السيدة العجوز» بوضعه الحالي ليس «كامل الأوصاف».

ورداً على سؤال بشأن تأثير غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة بينيفينتو الأخيرة في «الكالشيو»، قال: لا شك أن رونالدو لاعب أساسي ومهم لأي فريق، ولكن إذا كان غيابه يعني عدم قدرته على الفوز على فرق ضعيفة مثل كروتوني وبينيفينتو، فإن ذلك يعني أن هناك مشكلة حقيقية.

واعترف مودجي بأن «يوفنتوس بيرلو» لم يمتلك بعد شخصية تكتيكية واضحة، وعليه أن يطور أداءه، بحيث يعود الفريق إلى سابق عهده، عندما كان يتفوق على كل أندية الدوري الإيطالي، ويحاصرها في منطقة مرماها.