إيموبيلي.. الثأر من «الحقبة الأسوأ»!

ميلانو (أ ف ب)

تحمل مواجهة لاتسيو الإيطالي ومضيفه بوروسيا دورتمورند الألماني، طابعاً خاصاً لمهاجم الأول تشيرو إيموبيلي، إذ يعود للمرة الأولى إلى ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، حيث عاش فترة صعبة خلال تجربته الأولى خارج بلاده.

وبعد موسم رائع سجل خلاله بقميص تورينو 22 هدفاً في 33 مباراة في الدوري الإيطالي، قرر دورتموند التعاقد مع إيموبيلي في صيف 2014، مانحاً المهاجم الإيطالي فرصة خوض تجربته الأولى بعيداً عن «الكالشيو».

لكن هذه التجربة كانت من أسوأ مراحل مسيرة إيموبيلي، الذي وجد نفسه بعد موسم وحيد فقط خارج النادي، وذلك بإعارته إلى إشبيلية الإسباني، نتيجة فشله في تكرار المستوى الذي ظهر به مع تورينو، حيث اكتفى بثلاثة أهداف فقط في 24 مباراة خاضها في الدوري الألماني.

لكن التجربة الخارجية الثانية لم تكن أفضل من الأولى، إذ عانى إيموبيلي في إسبانيا، وخاض ثماني مباريات فقط في «الليجا»، سجل خلالها هدفين، ما دفعه للعودة بعد ستة أشهر فقط إلى بلاده من أجل الدفاع مجدداً عن ألوان تورينو، على سبيل الإعارة من دورتموند، قبل أن يوقع في نهاية فترة الإعارة مع لاتسيو في يوليو 2016.

وبعد أن نجح في قيادة لاتسيو للفوز على دورتموند 3-1 ذهاباً بتسجيله الهدف الأول في أول مباراة لنادي العاصمة في المسابقة منذ موسم 2007-2008، يأمل إيموبيلي أن يكرر الأمر اليوم في زيارته الأولى لملعب فريقه السابق، ما سيمنح «بيانكوشيلستي» بطاقة العبور إلى ثمن النهائي، وانتزاع الصدارة من ضيفه الألماني الذي يتربع عليها بفارق نقطة عن ضيفه.

وعلى غرار الموسم الماضي، الذي توج فيه أفضل هداف في الدوريات الأوروبية بـ36 هدفاً، يقدم ابن الثلاثين عاماً أداء مميزاً في مستهل الموسم الحالي، إذ سجل 5 أهداف في 7 مباريات خاضها في الدوري الإيطالي و8 في 9 ضمن جميع المسابقات، بينها 3 في دوري الأبطال من أصل مباراتين فقط، إذ غاب عن التعادلين مع بروج البلجيكي وزينيت سان بطرسبورج الروسي، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

بالمجمل، سجل إيموبيلي سبعة أهداف في دوري أبطال أوروبا في 12 مشاركة مع لاتسيو ودورتموند وإشبيلية وفريق بدايته الاحترافية يوفنتوس «دافع عن ألوان الأخير بين 2009 و2012 مع إعارته لثلاثة فرق خلال تلك الفترة»، كما كان وصيف أفضل هداف لمسابقة الدوري الأوروبي موسم 2017-2018 «ثمانية أهداف».