«كورونا» يضرب هاميلتون!

المنامة (د ب أ)

أعلن فريق مرسيدس أمس إصابة سائقه البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا-1، بعدوى فيروس كورونا المستجد، وبالتالي غيابه عن سباق الجائزة الكبرى المقرر على مضمار البحرين الدولي في صخير يوم الأحد المقبل.

وأشار الفريق إلى أن أعراضاً طفيفة ظهرت على هاميلتون (35 عاماً)، لكنه بخير ويشعر بحال جيد، وبدأ الخضوع للعزل وفقاً للبروتوكول المتبع في البحرين.

وخضع هاميلتون لفحوص كورونا ثلاث مرات خلال آخر أسبوع، وجاءت نتائج تلك الفحوص سلبية، لكن الفحص الجديد جاء بنتائج إيجابية وكشف عن إصابته بالعدوى، وذلك بعد المشاركة في سباق البحرين أمس الأول الأحد، وفي الوقت الذي كان يستعد فيه للمشاركة في السباق الثاني بالبحرين.

وخضع هاميلتون للفحص الأخير مساء الأحد، وقد بدأ الشعور بالأعراض الخفيفة صباح أمس الأول.

ولم يعلن فريق مرسيدس حتى الآن عن السائق، الذي سيعوض غياب هاميلتون في سباق يوم الأحد المقبل، إلى جانب فالتيري بوتاس.

ويضم مرسيدس، البلجيكي ستوفل فاندورن (28 عاماً)، والمكسيكي إستيبان جوتيريش (29 عاماً) كسائقين احتياطيين.

وذكر فريق مرسيدس أن فاندورن يجري اختباراً في منافسات السيارات الكهربائية «فورمولا-إي» في فالنسيا أمس الأول قبل السفر إلى البحرين، مثلما كان مقرراً في البداية.

وتجدر الإشارة إلى أن سباق البحرين المقرر يوم الأحد المقبل، هو السباق قبل الأخير في بطولة العالم 2020، التي تختتم بسباق أبوظبي في 13 ديسمبر الجاري.