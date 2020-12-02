أهلي جدة يبدأ خطوات تجديد عقد السومة

الرياض (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن إدارة نادي الأهلي السعودي لكرة القدم بدأت خطوات تجديد عقد المهاجم السوري عمر السومة، خاصة مع اقترابه من دخول الفترة الحرة في يناير المقبل.

وفتحت إدارة الأهلي خطوط التواصل مع اللاعب، حيث ستقدم له عرضاً شفهياً، قبل تقديم ملف كامل عن الفترة المقبلة للاعب مع الفريق في حال جدد تعاقده، مع إضافة بعض المميزات إلى عقده الجديد.

وكان السومة قد سجل هدفاً في المباراة التي فاز بها فريقه على الفيصلي 2-1 يوم الأحد الماضي، ليصل إلى الهدف رقم 126 له مع الفريق.

وكان المهاجم السوري قد انضم إلى الأهلي قادماً من فريق القادسية الكويتي عام 2014، حيث سجل 126 هدفاً في 135 مباراة.