29 لاعباً في قائمة بيراميدز لـ«الكونفيدرالية»

القاهرة (د ب أ)

أعلن بيراميدز المصري قائمته الأفريقية، والتي يخوض بها بطولة «الكونفيدرالية»، وضمت 29 لاعباً، هم أحمد الشناوي ومهدي سليمان، وشريف إكرامي، وعبدالرحمن أيمن، وعلي جبر، وأحمد أيمن منصور، وعبدالله بكري، وعمر جابر، وأحمد فتحي، وأحمد سامي، وولفريد كانون، ومحمد حمدي، وطارق طه، ومحمد فتحي، وإيريك تراوري، وإسلام عيسى، ومحمود حمادة، ورمضان صبحي، وأحمد توفيق، ونبيل عماد دونجا، ومحمد فاروق، وعمر العيوني، وعبدالله السعيد، وأحمد حمودي، وإبراهيم عادل، ومحمود صابر، ومحمود وادي، ومحمد الجباس، وجون أنطوي.