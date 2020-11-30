«الانضباط» تقرر خسارة حتا أمام الجزيرة 0-3

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، في اجتماعها أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي، خسارة حتا لمباراته مع الجزيرة 0 - 3، في دوري الخليج العربي، وتغريمه 10 آلاف درهم، لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن رابطة المحترفين، لمخالفة بروتوكول عمليات المباريات وتقرير المراقب، وذلك لعدم استكمال قائمته بإدخال فحوص 19 بدلاً من 20 لاعباً، وتجمع لاعبيه عند دائرة الوسط، وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي.

و‬اطلعت ‬اللجنة على ‬تقرير ‬حكم ‬مباراة ‬اتحاد ‬كلباء ‬والظفرة ‬في ‬دوري ‬الخليج ‬العربي ‬تحت ‬21 ‬سنة، ‬وقررت إيقاف ‬لاعب ‬الظفرة ‬زايد ‬عبدالله ‬مباراتين، ‬وتغريمه 30 ‬ألف ‬درهم ‬للتلفظ ‬على ‬الحكم.

ووجهت اللجنة عقوبة الإنذار لأندية التعاون واتحاد كلباء والجزيرة، وذلك لمخالفتها بروتوكول عمليات المباريات في الدوري ودوري الدرجة الأولى، وفرضت اللجنة غرامة 10 آلاف درهم على الشارقة والوصل لمخالفتهما بروتوكول عمليات المباريات في الدوري، العقوبة نفسها وللسبب ذاته على اتحاد كلباء والظفرة والشارقة في دوري تحت 21 سنة.