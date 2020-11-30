«الملك 12».. سوبر شباب اليد

رضا سليم (دبي)



أحرز الشارقة كأس السوبر لفئة الشباب لكرة اليد موسم 2019 - 2020، للمرة الثانية عشرة في تاريخه، والحادية عشرة على التوالي، بعد فوزه على شباب الأهلي 28 - 21، في المباراة النهائية، مساء أمس، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول لمصلحة «الملك» 15 - 11، ليضيف الفريق الشرقاوي لقبه الثاني خلال الموسم الماضي، بعد فوزه بدرع الدوري، وهي البطولة الثامنة لفرق النادي، على مستوى بطولات الرجال أو المراحل السنية، عقب فوز الفريق الأول بالدوري وكأس السوبر وكأس رئيس الدولة، وعلى مستوى المراحل، الفوز بدوري الناشئين والأشبال، بالإضافة إلى درع التفوق العام للمرة الـ17 في تاريخه.