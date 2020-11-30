القطامي يؤكد قدرة «الأولمبية الخليجية» على اجتياز المرحلة الاستثنائية

دبي (الاتحاد)

أقر أصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، التأكيد على أهمية وضع رؤية موحدة حيال صياغة أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتطوير البنية التحتية، من منشآت رياضية أو مشاريع مستقبلية تخدم شرائح المجتمع، وذلك بعد الإطلاع على البيان الختامي وقرارات قمة المجلس الأعلى في دورته الـ40، بالإضافة إلى الموافقة على إدراج رياضة الفروسية «مسابقة القفز الحر»، ورياضة الألعاب الشتوية «مسابقة الهوكي»، ضمن الألعاب الاختيارية بدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، التي تستضيفها الكويت مارس المقبل.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الـ 32 لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وافتتحه معالي حميد محمد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي باعتبار الإمارات دولة الرئاسة للدورة الحالية.

ونقل القطامي تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، إلى الحضور مؤكداً حرص سموه على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائنا الرياضيين في مختلف المحافل.

وأقر الحضور خلال الاجتماع تضمين الشراكات بين مجلس التعاون والدول والمنظمات الأخرى في الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل المشترك بالمجال الرياضي، وتقرر تشكيل مجلس هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية، من ذوي الخبرة والاختصاص ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة بالمادة 6 من الفصل الثالث للنظام الأساسي للهيئة، ومطالبة اللجان الأولمبية بموافاة الأمانة العامة بأسماء مرشحيها بمجلس الأمناء، على أن يراجع مجلس أمناء هيئة فض المنازعات النظام الأساسي للهيئة وتقديم التصور النهائي في الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي المقرر عقده على هامش «الألعاب الخليجية» بالكويت، مع الموافقة على تعيين الدكتور عبد الرحمن راشد الخشرم بمنصب المدير التنفيذي للهيئة وتفعيل مقر هيئة فض المنازعات بالبحرين.

واطلع الحضور على خطة استراتيجية لتطوير العمل المشترك بالمجال الرياضي، واستعرض رؤساء اللجان مستجدات دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة بالكويت، وطريقة دمج اللجنة الأولمبية الكويتية لدورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة، مع الألعاب الخليجية في دورة ألعاب واحدة، على أن تضاف ألعاب «كرة القدم الشاطئية، واليد الشاطئية، والسلة 3 x 3، والطائرة الشاطئية، الدراجات المائية».

وتطرق الاجتماع إلى البند الخاص بالتعاون الدولي، حيث تم تكليف فريق عمل برئاسة الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية بمتابعة تنفيذ استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي بدول مجلس التعاون، واختتم الاجتماع بتوصية موعد ومكان انعقاد الاجتماع القادم حيث تنسق الأمانة العامة مع البحرين دولة الرئاسة القادمة.