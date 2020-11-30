الأكاديمية الأولمبية تختتم محاضرة «قوانين القوى»

دبي (الاتحاد)

نظمت الأكاديمية الأولمبية الوطنية محاضرة علمية بالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى واتحاد غرب آسيا، تناولت قوانين اللعبة بحضور 260 مشاركاً من مختلف الدول العربية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وألقى المحاضرة الخبير الدولي البحريني علي ياسين مدير اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، حيث تضمنت المحاضرة فرعين رئيسيين الأول ناقش مواد القانون التي تشمل تجهيزات ألعاب القوى وفئات السن والاشتراك في البطولة والمشاركة المتزامنة للاعب والتخلف عن الاشتراك ونتائج هذا التخلف ووسائل مساعدة المتسابقين في الملعب من الفحص الطبي، بالإضافة إلى المساعدات المسموح بها وغير المسموح بها، وكيفية استبعاد المتنافسين من السباق، والقواعد الفنية أو الاستبعاد الناتج عن سوء السلوك.

وشهد الجزء الثاني من المحاضرة مواد القانون من القاعدة 160 إلى القاعدة 170، والتي تضمنت مسابقات المضمار من حيث القياسات ومكعبات البدء و كيفية استخدامها والبدايات والبدء الخاطئ واستخدام بطاقات الإنذار والاستبعاد لانتهاك القواعد الفنية أو سوء السلوك، وكذلك كيفية بدء السباق و الإعاقات التي تتسبب في تجاوز الحارات ومغادرة المضمار والعلامات الضابطة.