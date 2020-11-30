محمد علي ثاني يتوج بذهبية البرتغال

علي معالي (دبي)

حقق محمد علي ثاني نجل اللاعب المونديالي ونجم فريق نادي الشارقة علي ثاني، إنجازاً مختلفاً للرياضة الإماراتية، بانتزاعه ميدالية ذهبية في بطولة البرتغال الأخيرة لبناء الأجسام ليصبح أول إماراتي يحقق المركز الأول، ويحصل في نفس الوقت على «كارت احتراف اللعبة»، وأول إماراتي يحصل على هذا الكارت، وفاز محمد علي ثاني بذهبية فئة «الفزيك» بعد مشوار طويل له مع اللعبة امتد 6 سنوات تقريباً.

وأهدي اللاعب هذه الميدالية الذهبية لكل إماراتي مهنئاً في نفس الوقت باليوم الوطني، مؤكداً أنها ميدالية لا تنسى لأنها جاءت في توقيت نحتفل فيه جميعاً باليوم الوطني وأيضاً يوم الشهيد لدولتنا الحبيبة.

شارك في فئة «الفزيك» في هذه البطولة الدولية الكبرى بالبرتغال أكثر من 80 لاعباً من مختلف دول العالم، ويُحسب للمدرب الكويتي عبدالله العتيبي مساهمته بشكل كبير في صناعة هذا البطل من خلال تدريباته وتوجيهاته التي أثمرت في النهاية عن ميدالية ذهبية.

وكان محمد علي ثاني «30 عاماً» لاعباً برديف فريق الشارقة وارتدى الرقم 14، وفجأة ترك الكرة، واتجه لكمال الأجسام ليحقق معها بداية حلمه.

وعلق لاعب الكرة القدم المونديالي علي ثاني قائلاً: تمنيت أن يستمر في كرة القدم، لكن لم أقف أمام رغبته حتى ينجح في مسيرته، وهو اليوم يقدم لدولتنا ميدالية ذهبية افتخر بها، والمدرب الكويتي عبدالله العتيبي تابع نجلي «عن بعد»، واستفاد محمد منه كثيراً فهو بطل عالمي.