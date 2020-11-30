400 لاعب في «اليوم الوطني للشطرنج»

الفجيرة (الاتحاد)

تنطلق اليوم بطولة اليوم الوطني المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عن بُعد، وتستمر حتى يوم غدٍ بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 38 دولة، وتقام بنظام الشطرنج الخاطف من 12 جولة، ويشرف على تنظيمها طاقم تحكيم يقوده مستشار لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الأوكراني الكسندر بروهوف، وتبلغ قيمة جوائزها 11 ألف درهم.

وأكد الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، أن تنظيم البطولة يأتي ضمن الاحتفال باليوم الوطني الـ49 للدولة، مشيراً إلى أن فريق عمل النادي استعد بشكل جيد لإقامة هذه البطولة المميزة، والتي تحظى بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الدوليين، كما أن وجود 38 دولة في البطولة، يؤكد مدى ما وصل إليه النادي على الساحة الشطرنجية العالمية، وحرص عدد كبير من اللاعبين من خارج الدولة على المشاركة في بطولات النادي التي اعتاد على تنظيمها.

وقال محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس النادي: نعتز بتنظيم أي حدث يعكس الاحتفال باليوم الوطني للدولة، ونتطلع لمشاركة وطنية في البطولة، وبما يعكس أهميتها ومكانتها بين بقية البطولات، خاصة أن إدارة النادي فتحت المشاركة لكل اللاعبين من مختلف أندية الدولة، بجانب اللاعبين من خارج الدولة.