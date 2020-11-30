«موانئ دبي» تشجع على المشاركة في «تحدي اللياقة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية في أكتوبر 2020 عن شراكتها مع تحدي دبي للياقة، لتطوير هذه المبادرة على مستوى المدينة لتكون الأكثر شمولاً حتى الآن، ومع انتهاء التحدي لعام 2020 في عطلة نهاية الأسبوع، ساعدت شركة موانئ دبي العالمية عن تمكين أكثر من 80 ألف شخص من كافة الخلفيات الثقافية والفئات العمرية والقدرات، من المشاركة في التحدي الذي استمر على مدى 30 يوماً، وتشجيعهم على مواصلة رحلة اللياقة والصحة بعد انتهاء التحدي.

وفي هذا العام، دخلت شركة موانئ دبي العالمية في شراكة مع قرية كايت بيتش للياقة وجناح اللياقة للسيدات في موانئ دبي العالمية، فضلاً عن إطلاق النسخة الافتتاحية من تحدي دبي للدراجات الهوائية، وتأسيس مبادرة لدعم رياضة الجولف بدعم من النجم إيان بلوتر، كما أطلقت شركة موانئ دبي العالمية حملة «مستعد للسباق» بمشاركة سائقي الفورمولا 1 دانييل ريكاردو وإستيبان أوكون، والتي اختتمت بالكشف عن سيارة رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا 1 في مول دبي.

وبانتهاء تحدي دبي للياقة مساء السبت، حيث شارك أكثر من 50 ألف شخص في كايت بيتش في الجلسات التي بلغ عددها 3800 جلسة، أقيمت على مدى 4 أسابيع، وقد اختار نحو 3 آلاف زائر منهم نادياً للجولف للمشاركة في تحدي إيان بلوتر للجولف، مثبتين بذلك أنها رياضة مناسبة للجميع.