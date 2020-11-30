سيف النعيمي: خط الدفاع الأول جمهور ياس في الفورمولا-1

مصطفى الديب (أبوظبي)

تأتي جائزة الاتحاد للطيران الكبرى «الجولة الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا1»، التي تستضيفها حلبة مرسى ياس في ظروف استثنائية بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، حالها حال مختلف الأنشطة الرياضية في العالم.

ولم يعتد عشاق رياضات السرعة أن يروا مدرجات ياس من دون جماهير طوال 11 نسخة مضت، منذ انطلاق النسخة الأولى في عاصمة الرياضة العالمية عام 2009.

ومع هذه الظروف الاستثنائية، تحدث سيف النعيمي الرئيس التنفيذي للحلبة بالإنابة، عن هذه النسخة كونها الأولى التي تقام تحت إدارته، وكذلك كونها واحدة من النسخ التي لن تتكرر كثيراً للظروف الحالية.

النعيمي بدأ حديثه بالتأكيد على أن حلبة مرسى ياس جاهزة لاستضافة الحدث، الذي سوف يقام على مدار ثلاثة أيام تنتهي بالسباق الرئيس، الذي يقام في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وأكد أن كافة الاستعدادات تتم وفق أعلى معايير الحيطة والحذر، بناءً على البروتوكول الصحي المتبع، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وفي الوقت الذي أكد فيه تعذر وجود الجماهير في مدرجات ياس هذا العام، إلا أنه أعلن أنه تم بالتنسيق مع كافة الجهات سواء الدولية أو المحلية، اتخاذ قرار دعوة 600 فرد من خط الدفاع الأول، ليكونوا هم ممثلو الجماهير في الحلبة، حيث سيكون كل شخص ممثلاً عن ألف شخص، لا سيما وأن المدرجات تتسع لستين ألف متفرج، وأعلن النعيمي عن إطلاق اسم خط الدفاع الأول على تلة أبوظبي خلال هذه النسخة، تقديراً لمجهوداتهم في التصدي لفيروس كورونا والحفاظ على صحة المجتمع.

وقال: لا شك أن خط الدفاع الأول هم من يسهرون من أجلنا، ويعملون ليل نهار من أجل صحتنا والحفاظ علينا، وفكرنا في مكافأة بسيطة تعبر عن امتناننا لهم ولما يقومون به من أجلنا، فلم نجد إلا حضورهم وتشريفهم للحلبة ومشاهدة السباق من المدرجات. وشدد على أن التنسيق تم مع مكتب فخر الوطن، وكل شيء سيكون جاهزاً لاستقبال الأبطال بما يليق بهم وبما قدموه لنا.

وفيما يخص التجهيزات الخاصة للسباق، أكد النعيمي أن الأمور تسير بشكل اعتيادي، لكنه أعلن عدم وجود الواحات الترفيهية وهو إجراء طبيعي لعدم حضور الجمهور.

أما عن الشأن الفني وحسم هاميلتون للقب فقال: في معظم السنوات كان اللقب محسوماً، لكن يبقى لقب ياس درة وتاجاً خاصاً، يتنافس عليه الجميع بكل قوة، متوقعاً أن تتواصل الإثارة على مضمار الحلبة، الذي يتمتع بخصوصية شديدة لما له من تصميم فريد،

وعن روزنامة الموسم المقبل، أكد أن جولة أبوظبي ستكون الأخيرة أيضاً في بطولة الموسم الجديد.

وعن رأيه في استضافة المملكة العربية السعودية لجولة من جولات الموسم المقبل، قال: هذا الخبر أسعدنا كثيراً، من المؤكد أن جولة جدة ستكون لها خصوصية وجميعنا في انتظار وفي شوق لها، ونحن على ثقة تامة من قدرة المملكة على تنظيم حدث فريد من نوعه، خاصة أن السباق حاله حال سباق موناكو، الذي سوف يقام في شوارع مدينة جدة وهي تجربة فريدة من نوعها على المنطقة، والجميع سوف يستمتع بها كثيراً.