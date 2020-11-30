نجوم العالم جاهزون لتحدي «الجولف في دبي»

دبي (الاتحاد)

أكملت بطولة «الجولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية جاهزيتها قبل 24 ساعة على انطلاقها، بداية من يوم غد بمشاركة أبرز نجوم العالم، ومع اقتراب موسم «السباق إلى دبي» من نهايته، ستشتد المنافسة في البطولة الافتتاحية.

وتأمل مجموعة من أفضل اللاعبين في التتويج بلقب النسخة الأولى، بمن فيهم الحاصلون على بطولات كبرى وأبطال كأس رايدر وعدد لا يحصى من الفائزين ببطولات في الجولة الأوروبية من هذا الموسم وما قبله، حيث تضم قائمة المشاركين الإنجليزي داني ويليت والألماني مارتن كايمر، وكلاهما لهما خبرة سابقة في الانتصار في البطولات الإماراتية، حيث فاز ويليت ببطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك لعام 2016، وبطولة جولة موانئ دبي العالمية 2018، وانتصر كايمر ثلاث مرات في بطولة «أبوظبي إتش أس بي سي» خلال مسيرته.

إضافة بطولة الجولف في دبي المقدمة من موانئ دبي العالمية، هذا الأسبوع، تكمل الجدول الزمني المعدل للجولة الأوروبية، والذي يتضمن الآن 15 حدثاً جديداً لم يكن موجوداً قبل تأجيل الموسم في مارس، قبل إعادة بدئه في يوليو.

ويحصل ملعب النار على فرصة للتألق، وسيقف في تناقض حاد مع ملعب الأرض، الذي استضاف بطولة جولة موانئ دبي العالمية منذ عام 2009، حيث سيأخذ مكانه في دائرة الضوء، ففي حين أن ملعب الأرض يهاجم الحواس بجرأة بالرمال البيضاء الساطعة واللحاء الأحمر العميق الذي يوازن الممرات الخضراء المورقة، فإن ملعب النار يوفر ديناميكية بصرية أكثر طبيعية.

تضفي رمال التراكوتا لمسة ريفية، كما أن صلابة العكرش في بعض المخابئ الوعرة وحولها تربط الملعب بمحيطه المباشر.

تكون المخططات أقل رقة والخضر هي أهداف أسهل قليلاً من تلك الموجودة على ملعب الأرض، من حيث إنها ليست مرتفعة، كما أن البقع الرملية في الجانب الأخضر ليست عميقة.