ورشة تعاون بين ترايثلون الإمارات والأولمبياد الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن ترايثلون الإمارات عن تنظيم ورشة تعريفية بتقنية الاتصال المرئي حول رياضة الترايثلون وأسس تنظيم مسابقاتها، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي يومي 4 و5 ديسمبر 2020 عبر منصة زووم الافتراضية.

وتأتي تلك الورشة ضمن البرامج المشتركة التي أطلقتها جمعية الإمارات للترايثلون لخدمة الرياضة والرياضيين بالمجتمع الإماراتي، وتحديداً تثقيف العاملين بالقطاع الرياضي لأصحاب الهمم من الأولمبياد الخاص.

وأعرب خالد الفهيم رئيس جمعية الإمارات للترايثلون، عن سعادته بهذه المبادرة الجديدة التي تستهدف خدمة المدربين والرياضيين العاملين بالقطاع الرياضي لأصحاب الهمم من الأولمبياد الخاص، وأشار إلى أن نجاح مبادرات الجمعية تأتي من منطلق خدمة الرياضيين من مختلف فئات المجتمع.

ويقدم الورشة المحاضر والحكم الدولي عباس موسى رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد البحريني للترايثلون وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، حيث يعرض خلال الورشة عدداً من المحاور الرئيسية ومنها التعريف برياضة الترايثلون، وقانون اللعبة.وصرح طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي أن التعاون مع ترايثلون الإمارات خطوة جيدة لتطوير رياضة أصحاب الهمم، باعتبار الترايثلون مسابقة رياضية ثلاثية تشمل السباحة وركوب الدراجات والجرى.

وأفاد الهاشمي: بداية نوفمبر 2020، شهدت تفوق اللاعب كريس من الأولمبياد الخاص الأميركي ليكون أول لاعب من متلازمة داون يكمل مسابقة الرجل الحديدي بفلوريدا الأميركية فيما يقرب من 17 ساعة متواصلة، ليكتب تاريخاً جديداً ويحطم القوالب النمطية حول قدرات أصحاب الهمم الرياضية.