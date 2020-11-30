«آسيوي» الشطرنج يعلن تنظيم «سوبر جراند المفتوحة»

دبي (وام)

احتفل الاتحاد الآسيوي للشطرنج بمرور 30 عاماً على تأسيسه، برعاية وحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، في احتفال أقيم في دبي وحضره الروسي أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي، وأناتولي كاربوف بطل العالم الأسبق، وهشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وغازي المدني ممثل مجلس دبي الرياضي.

وفي بداية الاحتفالية أقيمت مباراة استعراضية ماراثونية استغرقت 4 ساعات، شارك فيها البطل العالمي كاربوف، وقام باللعب دفعة واحدة مع 15 لاعبا آسيوياً، فاز كاربوف في 13 مباراة، بينما نجح كل من محمد اليليلي، ومريم عيسى في تحقيق التعادل، فيما كانت أطول مباراة لبطل العالم الأسبق أمام بطل الإمارات الأسبق الدكتور محمد الطاهر.

وألقى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان كلمة الاتحاد الآسيوي، مرحباً بالضيوف، كما استعرض إنجازات الاتحاد الذي يضم حالياً 52 دولة، وينظم سنوياً أكثر من 200 فعالية ونشاط شطرنجي، منها المسابقات القارية والمؤتمرات والندوات ودورات إعداد المدربين والمنظمين والحكام ومعسكرات التدريب «عن بعد» بمشاركة محاضرين عالميين، وحفل التميز السنوي أوسكار الشطرنج الآسيوي.

وأشاد بفوز منتخب آسيا للناشئين ببطولة العالم للقارات بعد التغلب على منتخبات أوروبا وأميركا وأفريقيا، الذي أكد ريادة الشطرنج الآسيوي، والتتويج بجهود ومبادرات الاتحاد الآسيوي للنهوض برياضة الأذكياء في القارة الصفراء.

