«ياس» تمنح مشجعي «الفورمولا- 1» فرصة لقاء السائق المفضل

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2020، مسابقة جديدة تتيح المجال للجمهور التفاعل مع السائقين عبر تجربة فريدة ولقاء أحد سائقيهم المفضلين، والذي يمثل حلم العديد من عشاق هذه الرياضة المشوقة بسباقاتها الحماسية، وتقام نسخة الموسم الحالي من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 وراء أبواب مغلقة، وتنحصر فعاليات عطلة أسبوع السباق في هذا العام حصرياً بالمنافسات على المسار.

وينبغي على الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة للفوز بتجربة لا تتكرر القيام به، هم استكمال نموذج المسابقة ببياناتهم الشخصية ليتم اختيار الفائزين عن طريق سحب عشوائي.

وسيحظى الفائزون بفرصة المشاركة في لقاء فيديو حصري يجمعهم مع سائقهم المفضل، الذي سيقدم للمشاركين الفائزين توقيعاً تذكارياً ستتولى منظمة الفورمولا-1 إرساله إلى كل فائز، ويستمر استقبال الطلبات لموعد أقصاه 2 ديسمبر.