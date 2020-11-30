كأس الجاليات للسلة تدخل الأدوار النهائية

دبي (الاتحاد)

تدخل بطولة كأس دبي للجاليات لكرة السلة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وأكاديمية جام الرياضية في الصالة المغطاة بنادي النصر الرياضي مرحلة الأدوار النهائية، والتي تستمر حتى يوم 7 ديسمبر.

ويشارك في هذه البطولة 12 فريقاً من مختلف الجاليات المقيمة في دبي موزعة لـ 8 فرق للرجال، هي سوريا، لبنان، تركيا، صربيا، الفلبين، فرنسا، الهند، وسيرلانكا، و4 فرق للسيدات هي: سوريا، لبنان، الاتحاد الأوروبي، والفلبين. ويلتقي مساء اليوم فريقي الفلبين مع صربيا في دور نصف النهائي، الذي انطلق مساء أمس والتقى فيه فريق سوريا مع فريق الهند، ويتأهل الفريقان الفائزان للتنافس في الدور النهائي على المركز الأول يوم الاثنين 7 ديسمبر، وأقيمت البطولة من بدايتها بنظام دوري المجموعات من دور واحد، وتم توزيع الفرق المشاركة إلى مجموعتين، وتأهل الفائزين بالمركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي وهم الهند وسوريا والفلبين وصربيا.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم هذه البطولة إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، للتأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية لخدمة المجتمع بالرياضة.