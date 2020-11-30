«الإمارات» يلهم محبي الدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

على مدار الأسبوعين الماضيين، لبى الإماراتيون الدعوة لركوب دراجاتهم والاستمتاع بطقس الشتاء، في إطار تحدي قيادة الدراجات الذي نظمه فريق الإمارات، حيث شارك في التحدي أكثر من 500 من سكان الإمارات من مختلف الأعمار والقدرات، وسجلوا فيها أنشطتهم على الدراجات باستخدام منصة Inphota، وتمكنوا من اختبار قدراتهم ومقارنتها بقدرات وأداء الدراج تادي بوجاتشار في السباق ضد الزمن، الذي شارك فيه ضمن جولة فرنسا، والذي امتد على مسار بطول 36.2كم.

وتمثل التحدي للمشاركين فوق 12 عاماً في قيادة الدراجات مسافة لا تقل عن 36.2 كم بأقصى سرعة وفي جولة واحدة، بينما تمكن المشاركون تحت سن 12 عاماً من إتمام التحدي عبر قيادة الدراجة للمسافة نفسها على عدة مرات أو اختيار مسافة أقصر.

وقال بوجاتشار: يسعدني رؤية عدد كبير من سكان الإمارات يشاركون في تحدي الدراجات، وهذا العدد يزداد عاماً تلو الآخر منذ انضمامي إلى فريق الإمارات، أنا فخور بمساهمتي في هذا المشروع المهم مع فريق الإمارات، وسعيد بهذه النتائج المثمرة وبرؤية ابتسامات الأطفال أثناء قيادة دراجاتهم.