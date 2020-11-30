«فخر أبوظبي» يصطاد «الذئاب»

فيصل النقبي (الفجيرة)

انتزع الجزيرة المركز الثاني، في دوري الخليج العربي «مؤقتاً»، برصيد 17 نقطة، بعد فوزه على الفجيرة بثلاثية، ضمن الجولة الثامنة، وحملت توقيع زايد العامري «هدفين» في الدقيقتين 51 و82، وعبدالله رمضان في الدقيقة 74، ليواصل «فخر أبوظبي» نتائجه الإيجابية، محققاً انتصاره الخامس، فيما تكبد «الذئاب» الخسارة السادسة، ليتوقف رصيده عند 4 نقاط.

وجاءت المباراة ممتعة من الفريقين، ونجح الفجيرة بفضل أسلوبه التكتيكي في حرمان الجزيرة من هز شباكه في الشوط الأول، إلا أن «فخر أبوظبي» ضرب بقوة بداية من الدقيقة 51 التي شهدت زيارته الأولى، قبل أن يكمل الثلاثية تباعاً.

وبعد سيطرة التعادل على أجواء المواجهة، في الشوط الأول، رغم المحاولات الهجومية من لاعبي الجزيرة، والاستماتة القوية للفجيرة والحارس عبدالله التميمي، نجح «فخر أبوظبي» في حسم اللقاء في الشوط الثاني، الذي شهد حالة كبيرة من التفوق في وسط الملعب، بالأداء الإيجابي لـ«الثنائي» عبدالله رمضان، وخلفان مبارك صاحب الصناعة الرائعة في الهدفين الأول والثاني، الأمر الذي منح الفرصة لإظهار الخطورة العالية للمهاجمين علي مبخوت وزايد العامري الذي نجح في التحرك التكتيكي من دون كرة أمام مدافعي الفجيرة، ما سمح له بهز الشباك بـ«ثنائية»، وخاصة أن الفجيرة كان جريئاً في الضغط على مرمى الجزيرة، بعدما شعر بأنه يجب أن يتقدم، على أمل تقليص الفارق، والعودة إلى أجواء المباراة .

ورفع الجزيرة رصيده التهديفي إلى 17 هدفاً، كما أنه رفع غلبته إلى 18 هدفاً في مرمى الفجيرة خلال 8 مباريات بين الفريقين بالدوري.

جوران: لم نستطع مجاراة قوة الجزيرة

اعترف الصربي جوران مدرب الفجيرة، بأن فريقه لم يستطع مجاراة قوة الجزيرة الهجومية، طوال المباراة، يضاف إلى ذلك وقوع لاعبي «الذئاب» في الأخطاء الفردية التي سهلت مهمة مهاجمي «فخر أبوظبي».

وأشار جوران إلى أنه يسارع فوراً في علاج الأخطاء الدفاعية التي مكنت الجزيرة من تسجيل 3 أهداف في شباك فريقه، حيث تكرر ذلك، في عدد من المباريات، ومع توفر بعض الفرص المهمة لـ«الذئاب» قبل الهدف الثاني للجزيرة، إلا أن سوء الحظ الذي واجهه الفريق، وقف بالمرصاد أمام محاولات للعودة إلى المباراة. وكشف أنه حاول إيقاف خطورة الجزيرة؛ لأنه من أقوى الفرق التي تقدم كرة سريعة وهجومية.

كايزر: فوز مهم

وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، الفوز على الفجيرة بالمهم، لأنه جاء بالهدف بالمطلوب، ووضع «فخر أبوظبي» في موقع جيد في ترتيب دوري الخليج العربي، رغم صعوبة المباراة، حيث قدم الفجيرة أداءً جيداً، وأغلق أغلب المساحات خلال الشوط الأول.

وشدد على أن الجزيرة أدى بمستوى رائع خلال الشوط الثاني، رغم إصابة إيزيكيل وخروجه من الملعب، وقال: فرضنا أسلوبنا، وحدث ما كنا نتوقعه بالنسبة للفجيرة، وهذا الفوز يمنح الفريق فرصة للتفكير الجيد في خياراتنا من اللاعبين في كأس رئيس الدولة، والجولات المقبلة للدوري.

وأضاف: وصلنا إلى معدل جيد فيما يتعلق بعدد مرات الفوز إلى الآن، بجانب الانسجام بين اللاعبين، وعلينا التفكير الجيد في المباريات المقبلة.