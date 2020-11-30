«الإمبراطور».. قفزة ثلاثية

رضا سليم (عجمان)

ثلاث نقاط مهمة غيّرت مسار الوصل، في ترتيب دوري الخليج العربي، بعد فوزه على عجمان 3-2، مساء أمس، باستاد راشد بن سعيد، في افتتاحية الجولة الثامنة، ليتحرك قطار «الإمبراطور»، من المركز العاشر إلى السابع مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما واصل «البرتقالي» نزف النقاط، ولم يستطع الهروب من القاع، وفشل في حصد الفوز الأول له هذا الموسم، بعد 8 جولات، ليدخل منحنى الخطر الذي سقط فيه بتعادلين و6 هزائم.

ومن خلال نتائج «الإمبراطور» في الدوري، نجح الفريق في الفوز في 4 مباريات على الفرق الصغار التي تعاني في قاع الدوري. حيث فاز على حتا واتحاد كلباء والفجيرة وعجمان. وخسر أمام بني ياس والنصر والوحدة والعين، وهو ما يؤكد أن الصغار أنقذوا «الفهود» من تراجع النتائج.

ظروف كل فريق وحاجته إلى الفوز حول اللقاء، من الحذر والخوف من الخسارة، إلى أهداف سريعة و«مجنونة»، بعدما أحرز الجامبي أبوبكر تراولي مهاجم عجمان الهدف الأول في شباك الوصل، وكان بمثابة الشرارة التي أشعلت حماس لاعبي «الإمبراطور» الذين شنوا هجمات متتالية، ونجحوا في تسجيل 3 أهداف في 4 دقائق، وهو ما لم يحدث مع الفريق من قبل، وتحولت سيطرة أصحاب الأرض إلى الدفاع، ولم تفلح المحاولات للتعويض في الوقت المتبقي من الشوط الأول، إلا أن 4 أهداف في 45 دقيقة وضعت المباراة في قائمة اللقاءات الأكثر تهديفاً في «النصف الأول».

ورغم أن عجمان سجل هدفاً في الشوط الثاني، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل للعودة من جديد إلى نقطة التعادل في المباراة، ليسقط في فخ الخسارة السادسة التي تحولت إلى كابوس يطارد الفريق، وبات الفوز الأول صعب المنال، بعدما دخل «البركان» في دائرة الخطر.

الرمادي: خسرنا في «غفلة»

شدد أيمن الرمادي مدرب عجمان على أن «البرتقالي» قدم مستوى جيداً في المباراة، على مدار الشوطين، بينما الوصل سجل 3 أهداف خلال 10 دقائق في «غفلة» من فريقه ولا أحد يعرف سببها، لأن عجمان سيطر على مجريات اللعب من بدايته إلى نهايته، وقال: من وجهة نظري النتيجة غير عادلة نهائياً من خلال الأداء في الملعب من الفريقين.

وأشار إلى أن عجمان بدأ في العودة إلى الأداء القوي من جديد، وهو ما كان يبحث عنه، وهناك حالة من الرضا على الأداء بشكل عام، وهو ما يجعلهم غير مقتنعين بالنتيجة التي انتهت إليها المواجهة في نهايتها، وقال: نأمل أن نعود من جديد بصورة أفضل في المباريات المقبلة، وهو ما ننتظره من جميع اللاعبين.

سالم ربيع: عودة سريعة

أشار سالم ربيع مدرب الوصل، إلى أن فريقه حصد 3 نقاط مهمة من عجمان، والجميع يعرف أن «البرتقالي» لم يحقق الفوز في أي مباراة، وكان يبحث عن الانتصار الأول، والمباراة مهمة له بالدرجة الأولى، وهو ما جعلها قوية بين الفريقين.

وقال: الحقيقة أن «البرتقالي» قدم مستوى جيداً، إلا أن الوصل هو الآخر قدم المطلوب منه، سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو الهجومي، صحيح أننا استقبلنا هدفاً في الشوط الأول، ولكن يحسب للفريق العودة وتسجيل 3 أهداف بسرعة.

وأضاف: كنا نعرف أن عجمان يحاول من جديد العودة، وتسجيل أهداف، وسعينا أن يكون تمركزنا في الدفاع والوسط والهجوم جيداً، ونجحنا في الحفاظ على تقدمنا، وحسم المواجهة في نهايتها.