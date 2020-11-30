بني ياس والعين.. «الظروف المتناقضة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يحل العين ضيفاً ثقيلاً، على بني ياس، في مباراة بين فريقين متناقضين في الظروف تماماً، خاصة في الفترة الأخيرة التي جاءت عكس بدايات دوري الخليج العربي.

ويدخل «السماوي» المباراة، وهو قادم من خسارة أمام النصر بهدف، فيما يخوضها «الزعيم» منتشياً بالفوز على الوحدة في «الكلاسيكو»، ويختلف الفريقان في الوضع الراهن، حيث إن بني ياس يعاني منذ الجولة الرابعة بعد الخسارة أمام الجزيرة، ولم يحقق الانتصار من وقتها، وفي الجولات الثلاث الأخيرة للدوري، أضاع الفريق 8 من أصل 9 نقاط ممكنة، محصلة الخسارة في مباراتين أمام النصر واتحاد كلباء، والتعادل أمام عجمان، على الطرف الآخر، حصد العين «العلامة الكاملة» في آخر 3 مواجهات، بعد الفوز على الظفرة 4-1 في الجولة الخامسة، ثم الوصل 2-1 في الجولة السادس، وأخيراً التفوق على الوحدة بهدف في «قمة السابعة».

الظروف تختلف بين طرفي مباراة اليوم، لكن ربما الحوافز واحدة للفوز، ويسعى بني ياس للخروج من الوضع الراهن، بحصد النقاط الثلاث، حيث أكد مدربه الروماني إيسايلا، أن فريقه في حاجة إلى فوز فقط، حتى يضع نهاية للموقف الصعب الذي يعيشه حالياً، على الطرف الآخر، يهدف «البنفسج» إلى مواصلة النجاحات، بحصد الفوز الرابع على التوالي، والخامس له هذا الموسم، لضمان البقاء في صلب المنافسة على «الدرع»، قبل فوات الأوان، بعد أن حصد 14 نقطة.