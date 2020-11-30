اتحاد كلباء والنصر.. «دقات العاشرة»

فيصل النقبي (كلباء)

تنتظر اتحاد كلباء تحديات كبيرة، خلال اللقاء المهم أمام النصر، والذي يحمل «رقم 10»، في مواجهات الفريقين بـ «عصر الاحتراف»، أهمها رد الاعتبار، بعد خسارته بـ «ثنائية» في ذهاب الموسم الماضي «الملغى»، وبالتالي إنجاز جديد في دوري الخليج العربي، بحصد الفوز الرابع على التوالي، بعد التفوق على الفجيرة 1-صفر، وبني ياس 2-صفر، والظفرة 2- 1، ما يعني دخول «النمور» في «مربع المقدمة» للمرة الأولى، في «المحترفين»، خاصة إذا خدمته نتائج الفرق الأخرى، لأنه جمع 12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر «الوصيف» وله 16 نقطة، ونقطتين عن المركز الثالث، قبل بداية الجولة.

وفي المقابل يدرك النصر، أنه أمام مهمة ليست سهلة أمام منافس متطور، بتخطي مرحلة الابتعاد عن المراكز المتأخرة، إلى طموح دخول صراع القمة، كما أن الأمر يرتبط بتصريحات كرونسلاف مدرب «العميد» الذي أبدى عدم رضاه عن المستوى الفني لـ «الأزرق»، رغم الفوز على بني ياس بهدف في الجولة الماضية، ويريد النصر مزاحمة الصدارة، لأن أي «عثرة» في لقاء اليوم، ربما تحرمه من فرصة الاقتراب أكثر من المركز الأول.

ويتفوق النصر في عدد الانتصارات، بالفوز في 5 مباريات، مقابل 3 مرات لاتحاد كلباء، في حين حضر التعادل 1- 1 في مباراة ضمن «الجولة 17» موسم 2018 - 2019، كما أحرز «العميد» 18 هدفاً في شباك «النمور»، بينما استقبل 10 أهداف.