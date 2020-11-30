«النقطة» تشعل صراع قمة «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

قلص اتحاد كلباء وصيف دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، الفارق مع العين «المتصدر» إلى نقطة واحدة، بنهاية الجولة السابعة، أمس الأول، والتي شهدت تفوق «النمور» على ضيفه الظفرة 2-1، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، وتعثر «الزعيم»، بالتعادل في مواجهة القمة أمام مضيفه الوحدة «السادس» بنتيجة 1-1، فيما تخطى بني ياس عقبة النصر بالفوز 2-1.

وكانت الجولة السابعة شهدت في الانطلاقة، ثلاثة تعادلات بنتيجة 2-2 في مباريات الفجيرة مع الوصل، حتا مع الجزيرة، وعجمان مع شباب الأهلي، فيما حقق الشارقة صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة، الفوز الأكبر في الجولة، بتفوقه على ضيفه خورفكان 4-2، في المباراة التي أقيمت باستاد خالد بن محمد في «الإمارة الباسمة».

وامتد تنافس العين واتحاد كلباء، في دوري تحت 21، إلى المنافسة على «القوة التهديفية»، بعدما سجلا 14 هدفاً، في الجولات الماضية، في المركز الثالث لقائمة الأقوى هجوماً، والتي يتصدرها «الملك» برصيد 18 هدفاً، مقابل 17 هدفاً لهجوم شباب الأهلي صاحب الوصافة.

وحافظ العين على أفضليته الدفاعية، رغم استقبال شباك حارسه حمد المنصوري هدفاً، في مباراة «الكلاسيكو» أمام الوحدة 1-1، وهو الهدف الخامس في مرمى «الزعيم» صاحب الأفضلية الدفاعية بالدوري، في الوقت الذي حل فيه اتحاد كلباء ثانياً، بعدما استقبلت شباكه 7 أهداف.

ولفت فهد باروت مدافع «النمور» الأنظار في دوري تحت 21، بعدما سجل هدف فريقه الأول في مباراته أمام الظفرة 2-1، ليرفع رصيده الشخصي إلى 5 أهداف، في وصافة قائمة الهدافين التي يتصدرها سيد خميس مهاجم بني ياس برصيد 7 أهداف.

ووضع باروت «21 عاماً» بصمته التهديفية في 4 من أصل 5 مباريات، لعبها بقميص «النمور» في الدوري، خلال الموسم الحالي 2020- 2021، بداية بهدفه أمام شباب الأهلي 3-2، ضمن الجولة الأولى، والجزيرة 3-1 في الجولة الثالثة، والفجيرة 4-1 في الخامسة، والظفرة 2-1 في السابعة، مقابل صيامه عن التهديف في مباراة واحدة أمام عجمان 1-0 في الجولة الثانية.

وعزز تألق فهد باروت مدافع اتحاد كلباء التواجد القوي للهداف المواطن في قائمة «توب 5»، في دوري تحت 21 عاماً، والتي تضم أيضاً محمد عبدالله المدني «شباب الأهلي»، برصيد 4 أهداف، وهزاع سبيت خاطر «الجزيرة» برصيد 4 أهداف.