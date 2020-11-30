«العميد» يقسو على الحصن بـ «نصف درزن»

دبي (الاتحاد)

واصل النصر بقيادة المتألق محمد عبيد الانتصارات الكبيرة، في دوري كرة الصالات، وأمطر شباك دبا الحصن بـ «نصف درزن»، في المباراة التي انتهت لمصلحة «العميد» 6-1، يضاف إلى فوزه على الشارقة 7-1، في الجولة الأولى، ليرفع «الأزرق» رصيده إلى 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لدبا الحصن 3 نقاط من فوزه على شباب الأهلي في الجولة الأولى. وتعادل الظفرة والشارقة 3-3، ليضع كل فريق أول نقطة في رصيده.

وأعلن عبدالملك جاني نائب مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، ترحيل مباريات الجولة الثالثة من الدوري إلى السبت والأحد المقبلين بدلاً من اليوم، لإتاحة الفرصة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام، للاحتفال مع أسرهم باليوم الوطني الـ 49 للإمارات.

وحرص جاني على رفع التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى أبناء الدولة والمقيمين، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني، أصالة عن نفسه ونيابة عن أبناء اللعبة، وتمنى للإمارات كل تقدم وازدهار.