دوري أبطال أوروبا..جولة «صراع الجبابرة»!

باريس (أ ف ب)

لا خيار أمام الإنتر الإيطالي إلا الفوز في مباراته المصيرية والصعبة، أمام مضيفه المتصدر الألماني بوروسيا مونشنجلادباخ، في الجولة الخامسة، ما قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم، في أمسية يتطلع خلالها كل من ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي لحجز مكانه في الدور ثمن النهائي.

وفي المجموعة الثانية، يجد المدرب أنتونيو كونتي نفسه تحت الضغط مجدداً بعد أن حصد فريقه نقطتين فقط من المباريات الأربع الأولى، حيث سقط توالياً أمام ريال مدريد في الجولتين الأخيرتين، ويتذيّل الترتيب خلف شاختار دانيتسك الأوكراني «4»، النادي الملكي «7» وموشنجلادباخ «8».

وسيكون إنتر بحاجة إلى «أعجوبة»، لتجنب الخروج من المسابقة القارية الأهم للموسم الثالث توالياً، خاصة أن مصيره لن يكون بيده، حتى ولو فاز بآخر مباراتين، إذ سيتعين عليه انتظار النتائج الأخرى.

وانتهت المباراة الأولى بين الفريقين بالتعادل 2-2 في «جوزيبي مياتسا»، حيث سجل البلجيكي روميلو لوكاكو هدفي «النيراتزوري».

وعرف مدرب تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس السابق الذي وصل إلى رأس الجهاز الفني للإنتر مطلع الموسم الماضي، الفشل قارياً في مسيرته كمدرب حتى الآن، بعد أن توج باللقب عندما لعب لصفوف «البيانكونيري» في موسم 1995-1996.

إلا أن أفضل نتيجة حققها من مقاعد البدلاء مع الأندية الكبرى كانت قيادته يوفنتوس إلى ربع النهائي في موسم 2012 - 2013.

وبلغ مع النادي اللندني دور ثمن النهائي في 2017-2018، إلا أنه مهدد الآن بالخروج من الدور الأول للمرة الرابعة في مسيرته.

في المباراة الأخرى، سيكون بطل إسبانيا والمتخصص في المسابقة مع 13 لقباً قياسياً بحاجة للفوز على مضيفه شاختار دانيتسك لضمان بلوغ ثمن النهائي.

إلا أن فريق العاصمة يدرك جيداً مدى صعوبة المهمة، بعد أن حقق بطل أوكرانيا المفاجأة، وأسقط ريال في عقر داره 3-2 في المرحلة الافتتاحية.

وسقط ليفربول بشكل مفاجئ على أرضه في ملعب «أنفيلد» أمام أتالانتا الإيطالي «صفر-2» الأسبوع الماضي، بعد أن اكتسحه في برجامو بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة، وستتجدد الفرصة أمامه لبلوغ الأدوار الإقصائية، في حال فوزه على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

ويدخل بطل أوروبا ست مرات آخرها عام 2019، المباراة، وهو في صدارة المجموعة الرابعة مع تسع نقاط أمام أياكس الثاني وأتالانتا الثالث «كلاهما 7 نقاط»، حيث يكفيه التعادل لبلوغ الدور الثاني أيضاً في حال خسارة فريق مدينة برجامو أمام ضيفه ميدتيلاند في سيناريو قد لا يكون واقعياً، بعد أن مني الفريق الدنماركي بأربع هزائم.

أما في حال فوز كل من أياكس وأتالانتا، فستعد المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة الأخيرة في التاسع من ديسمبر في ملعب «يوهان كرويف أرينا» بصراع قوي، بعد تعادلاهما 2-2 ذهاباً.

رغم بلوغ حامل اللقب بايرن ميونيخ الدور الثاني مع ضمان صدارة المجموعة الأولى، فإن دوره لا يزال محورياً في تحديد مصير الأندية الأخرى، أبرزها مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في المباراة على ملعب «واندا ميتروبوليتانو».

سيكون فريق العاصمة الذي قدم أداء مخيباً قارياً هذا الموسم رغم تألقه محلياً، حاصداً خمس نقاط فقط من أربع مباريات، مطالباً بالفوز أمام العملاق البافاري، وسيضمن تأهله في حال حصده النقاط الثلاث، مقابل تعادل أو خسارة لوكوموتيف موسكو الروسي «الثالث مع 3 نقاط» مع ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي.

وفي المجموعة الثالثة، ستكون نقطة كافية لبورتو البرتغالي «الثاني مع 9 نقاط» للحاق بمانشستر سيتي «12 نقطة» إلى الدور المقبل، عندما يستضيفه على ملعب «دراجاو».

أما في حال خسارته أمام فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، يبلغ الدور الثاني في حال هزيمة أو تعادل أولمبياكوس الثالث «3 نقاط» أمام مرسيليا الفرنسي.

ورغم ذلك، فإن الفريق الجنوبي سيكافح من أجل المركز الثالث المؤهل إلى المسابقة الرديفة «يوروبا ليج».