الإيقاف يهدد بطل «ريمونتادا الشياطين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، النقاب عن أن النجم الدولي الأوروجواياني إدينسون كافاني معرض لعقوبة الإيقاف، في حال ثبوت اتهامه بالعنصرية.

وأبدى كافاني صاحب هدفي الإنقاذ في «ريمونتادا» مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي، لتصبح النتيجة لمصلحته 3- 2، بعد أن كان الفريق متأخراً بهدفين، إعجابه بـ «تغريدة» لأحد مشجعي «يونايتد»، قال فيها باللغة الإسبانية: «أحبك أيها الماتادور»، فكان رد كافاني عليه: شكراً أيها «الزنجي الصغير»، وهي عبارة مرفوضة في عرف القوانين الإنجليزية والأوروبية بوجه عام، رغم أنها عادية في أميركا الجنوبية، ولا يقصد بها أي إساءة.

وقالت الصحيفة: إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيفتح تحقيقاً بشأن هذه الواقعة، وتتراوح العقوبة، في حالة الإدانة، ما بين التحذير والإيقاف، مشيرة إلى إن إدارة «يونايتد» اكتفت بالتعليق قائلة: الكلمة خرجت عن سياق معناها، لأنها عادة ما تستخدم على هذا النحو في أميركا الجنوبية، ولا تحمل أي معنى عنصري.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: الاتحاد الإنجليزي سيعلن قراره بشأن هذا الاتهام لكافاني، وإذا ما تمت إدانته، تعقد جلسة إصدار القرار يوم 21 ديسمبر الجاري.

وأشاد النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب «يونايتد» بكافاني الذي جلس على مقاعد البدلاء في بداية المباراة، قبل أن ينزل إلى أرض الملعب قبل انطلاق الشوط الثاني، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم ساوثهامبتون 2- صفر، ليحرز هدفين ويصنع هدفاً آخر لمصلحة مانشستر يونايتد.

وتحدث سولشاير عن كافاني عقب المباراة: «إنه يلعب في مركز المهاجم الصريح، ويريد أن يكون موجوداً في جميع المراكز، إنه دائماً في حالة حركة.

وأضاف: لقد كان يمتاز بحركة رائعة وتوقيته مذهل، إنه متعطش دائماً لتسجيل الأهداف، إنه مفتاح قلب الهجوم.

وأشار سولسكاير إلى أنه كان سيشعر بالرضا حال انتهاء اللقاء بالتعادل 2-2، مشدداً على أن فريقه لا يستسلم مطلقاً.

وأوضح سولسكاير في النهاية كنت فخوراً جداً بالتعادل 2- 2، لأننا قدمنا أداءً جيداً، وقال: إنها سمة من سمات مانشستر يونايتد ألا يستسلم أبداً، كل واحد من اللاعبين لا يرغب في رفع «الراية البيضاء»، لم تكن هناك أي فرصة على الإطلاق للتخلي عن نقاط المباراة.