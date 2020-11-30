خيمنيز يخضع لجراحة في الرأس

لندن (رويترز)

كشف نادي ولفرهامبتون واندرارز أمس، أن مهاجمه راؤول خيمنيز خضع لجراحة في الرأس، بعد إصابته بكسر في الجمجمة، خلال اصطدام بالرأس، مع مدافع أرسنال ديفيد لويز، في مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأول.

واحتاج المهاجم المكسيكي إلى أوكسجين على أرض الملعب، قبل أن يغادر الملعب محمولاً على محفة، وينقل سريعاً إلى المستشفى، حيث خضع لفحوص بالأشعة.

وقال ولفرهامبتون في بيان: «راؤول في وضع مريح بعد العملية التي خضع لها في أحد مستشفيات لندن».

وأضاف البيان: «وبعدها التقى بشريكته دانييلا، وهو يستريح حالياً، وسيبقى تحت الملاحظة لبضعة أيام، بينما يستمر تعافيه، ويود النادي أن يقدم الشكر إلى الفريق الطبي في أرسنال، وإلى طواقم الخدمات الصحية الوطنية، وإلى طواقم المستشفى والجراحين الذين قدموا مساعدة كبيرة، من خلال مهاراتهم وسرعة استجابتهم».

وأحرز خيمنيز «29 عاماً» 17 هدفاً لولفرهامبتون في الموسم الماضي، عندما احتل المركز السابع بين فرق «البريميرليج».