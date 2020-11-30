قبل أيام من ديربي الشمال.. أرتيتا لا يخشى الإقالة

باريس (أ ف ب)

أكد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي، أنه لا يخشى الإقالة من منصبه، مؤكداً أنه لم يقلق أبداً بشأن ذلك، على الرغم من الأداء المخيب للنادي اللندني الذي يشهد أسوأ بداية موسم منذ عام 1981.

وقال أرتيتا عقب الخسارة أمام ضيفه ولفرهامبتون 1-2 في الدوري المحلي: كنت أعرف منذ اللحظة التي توليت فيها مهمتي أنه في يوم من الأيام سأكون مهدداً بالإقالة أو سيتعين علي ترك النادي، قبل أن يؤكد أنه لم يكن قلقاً أبداً بهذا الشأن.

وكانت الخسارة أمام ولفرهامبتون، والتي جاءت بعد عام من إقالة المدير الفني السابق مواطنه أوناي إيمري، الثالثة على التوالي للنادي اللندني في الدوري الممتاز، والخامسة في المراحل العشر التي أقيمت حتى الآن، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الرابع عشر في الترتيب.

ويعاني أرسنال من عدم فعالية مهاجميه أمام المرمى خصوصاً هدافه الدولي الجابوني بيار ايميريك أوباميانج، الذي اكتفى بتسجيل هدفين فقط حتى الآن.

وقال أرتيتا «38 عاماً»، المدرب المساعد لمواطنه جوسيب جوارديولا في مانشستر سيتي: إن الأسئلة المتعلقة بشأن مستقبله مع النادي لن تشتت انتباهه، مضيفاً أن انشغاله الوحيد هو الحصول على الأفضل من لاعبي فريقي.

وتابع: أعلم أنه في هذه الوظيفة، في يوم من الأيام، سأقال من منصبي أو سأرحل، ولكني لا أعرف متى سيحدث ذلك.

ويسعى أرسنال ومدربه أرتيتا لإنهاء سلسلة النتائج السلبية في دربي شمال لندن الأحد المقبل أمام الجار توتنهام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.