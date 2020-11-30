رحلة الهجن تبدأ من «الربع الخالي»

دبي (وام)

انطلقت النسخة السابعة من رحلة الهجن، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من صحراء الربع الخالي في ليوا بالمنطقة الغربية في أبوظبي، أمس بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49.

وكان المشاركون قد اجتمعوا في القرية التراثية بالقرية العالمية بدبي، وتم نقلهم إلى المنطقة المخصصة للانطلاق صباح اليوم التالي الأحد، لتبدأ القافلة رحلتها في قطع نحو 550 كيلومتراً، خلال 10 أيام، حتى تحط الرحال في نفس مكان التجمع بتاريخ 8 ديسمبر.

وانطلقت رحلة الهجن في الصباح الباكر برفقة مجموعة جديدة من فرسان الصحراء ممن اختاروا التعرف على تراث الإمارات عبر بوابة للتراث الأصيل، والمضي ببسالة في اختبار للقدرة، يعيد إحياء وسائل التنقل القديمة على ظهور الهجن ونصب الخيام للمبيت بين حنايا التلال الرملية كل ليلة وتجربة الحياة في الصحراء دون الاستعانة بالتقنيات الحديثة.