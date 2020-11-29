الجولة الثامنة للدوري تحتفل بأيام الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

تتزامن مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي المقامة اليوم وغداً، مع احتفالات الدولة بمناسبتين غاليتين على قلوب الجميع، يوم الشهيد واليوم الوطني الـ49.

وكعادتها، تحرص رابطة المحترفين على المشاركة في المناسبات الوطنية، وخصصت احتفالية خاصة بيوم الشهيد خلال اليوم الأول من الجولة، تبدأ بدخول اللاعبين والحكام مرتدين أوشحة تحمل علم الدولة، مع عرض تصاميم خاصة بتلك المناسبة على الشاشات الإلكترونية المحيطة بالملعب والشاشات الكبرى.

كما سيتم عزف النشيد الوطني للدولة عند اصطفاف اللاعبين. فيما تتواصل الاحتفالية في مباراة الأسبوع التي ستجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي من خلال إضافة مؤثرات مرئية بالمناسبة.

أما اليوم الثاني للجولة، فسيكون مخصصاً للاحتفال باليوم الوطني الـ49 للدولة، حيث سيكون المتابعون لمباراة بني ياس والعين على موعد مع احتفالية بالألعاب النارية يتم إطلاقها مباشرة بعد السلام الوطني للدولة الذي سيعزف أثناء اصطفاف اللاعبين، إضافة إلى مؤثرات مرئية عبر الشاشة، احتفالاً بالذكرى الغالية، فضلاً عن دخول اللاعبين والحكام بأوشحة تحمل علم الدولة، وعرض تصاميم اليوم الوطني على الشاشات الإلكترونية المحيطة بالملعب والشاشات الكبرى في جميع المباريات.