«دبي الرياضي» يستقبل وفد «هابويل» الإسرائيلي

دبي (الاتحاد)

استقبل سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بوعز توشاف أحد مالكي نادي هابويل تل أبيب الإسرائيلي وعضو مجلس إدارة النادي، وذلك بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين وفرص الاستثمار، وقدم حارب شرحاً عن الرياضة في دولة الإمارات بشكل عام وفي دبي خاصة، وجهود مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي وتقديم التسهيلات لدعم مشاركة القطاع الخاص والأفراد على الاستثمار في قطاع الرياضة.

وعبر توشاف عن سعادته بالتواجد في دبي، وتقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على حسن الاستقبال والضيافة وقال: «نحن متحمسون للغاية لوجودنا هنا في دبي وزيارة مجلس دبي الرياضي، وسعداء بالترحيب الحار الذي لاقيناه هنا في دولة الإمارات التي طالما كانت داعمة لقيم التعايش».