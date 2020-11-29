«فورمولاـ1» ترحب بموظفي الخدمات الصحية في أبوظبي

أبوظبي (د ب أ)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولاـ1 أنها ستستقبل عدداً من موظفي الخدمات الصحية خلال السباق الختامي للموسم بأبوظبي في ديسمبر المقبل.

وجاء في بيان عبر «تويتر»: الأبطال سيشاهدون جميع سباقات جائزة أبوظبي الكبرى من تلة أبوظبي، والتي سيتم تغيير اسمها هذا العام إلى «فرونت لاين هيروز هيل».

وجرت معظم سباقات موسم 2020 من دون حضور جماهيري بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتم قبول موظفي الخدمات الصحية بالفعل في جائزة توسكانا الكبرى في سبتمبر الماضي بإيطاليا، بينما تم السماح بحضور عدد محدود من الجماهير في السباقات التي جرت في ألمانيا والبرتغال.