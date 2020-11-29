«حشيم» لزايد بن حمدان بطل «غنتوت للبوانيش الشراعية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بطلاً لسباق غنتوت للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أول من أمس، بكورنيش أبوظبي، بمشاركة 30 بانوشاً شراعياً، في الجولة الثالثة لهذه الفئة ضمن موسم السباقات البحرية التراثية 2020-2021.

وحصل بطل السباق على جائزة المركز الأول وقدرها 30 ألف درهم، فيما بلغ إجمالي جوائز السباق 450 ألف درهم للمشاركين في الحدث.

وحل في المركز الثاني «الميسم» لثاني محمد ثاني الرميثي، ونال 29 ألف درهم، وجاء في المركز الثالث «شمردل» لسلطان سعيد حارب، ورابعاً «مقصص» لخالد محمد راشد الرميثي، فيما أنهى السباق في المركز الخامس «الطيار» لعمر محمد المرزوقي، وسادساً «مهاجر» لماجد خادم المهيري، وفي المركز السابع حل السرب للمر راشد المهيري، واحتل محملا أحمد سعيد سالم الرميثي المركزين الثامن والتاسع عبر «نشايب» و«خزام»، على الترتيب، فيما حصل على المركز العاشر «طوفان» لأحمد إسماعيل المرزوقي.

توج الفائزين بالسباق سعيد المهيري مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور خليفة راشد الرميثي، وسالم الغيثي.

من جهته، هنأ أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على فوز «حشيم» بلقب السباق، موجهاً التهنئة لجميع المشاركين، مؤكداً أن المشاركة في السباقات البحرية التراثية تُعد مكسباً بحد ذاته، بغض النظر عن حسابات الفوز والخسارة.

ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعم سموه المتواصل للسباقات والفعاليات التي ينظمها النادي، مشيراً إلى أهمية سباقات البوانيش الشراعية، كونها الأساس في السباقات البحرية وموجهة دائماً لفئة الشباب لإكسابهم الخبرة وإعدادهم للمشاركة في سباقات الفئات الأعلى.

وأشاد الرميثي بالتزام جميع البحارة المشاركين في السباق بالتعليمات فيما يتعلق بالأمور الفنية، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة المشاركين والحد من انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن النادي يستعد بشكل جيد لسباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية في واحد من أهم الفعاليات، ضمن مشاركة النادي في احتفالات الدولة باليوم الوطني التاسع والأربعين.