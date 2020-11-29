الإمارات إلى موسوعة «جينيس» مرتين

أبوظبي (الاتحاد)

دخل عمير سعيد المهيري موسوعة الأرقام القياسية، بتحقيقه لقبين عالميين تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي لـ«جينيس للأرقام القياسية»، وجاء الإنجاز الأول لعمير بخطف لقب أطول قفزة منحدر على لوح تزلج بواقع 21 متراً «68.89 قدم»، محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم الفرنسي جيروم ماكوارت عام 2004، والبالغ 15 متراً، إضافة لتحطيمه رقماً آخر والمتعلق بأكثر عدد قفزات هوائية على زلاجة مائية خلال 30 ثانية محققاً 10 قفزات بالمجمل، «ضعف الرقم القياسي السابق لماكوارت عام 2005».

من جانبه، أهدى سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، الإنجاز العالمي إلى القيادة الرشيدة، خصوصاً وأنه تحقق بفضل توجيهاتهم السامية بتسخير الإمكانيات لدعم كافة المواهب للوصول إلى المستويات العالمية، التي ترفع اسم الإمارات وتضعها على الخريطة الرياضية العالمية.

وأكد أن المنتجع بإمكانياته الجديدة يتيح استضافة البطولات والأحداث الكبرى، ويساعد الموهوبين من أبناء الدولة ومقيميها في الوصول لأعلى درجات الاستعداد لمنافسة نجوم العالم، وأضاف: كلي ثقة بأن القادم أفضل في هذا المجال مع رغبة الشباب الإماراتي في تحقيق الإنجازات، التي تضاف إلى رصيد الدولة.

وبدأ عمير المهيري ممارسة اللعبة وتحدياتها بعمر 12 سنة، بالتدرب في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، لينتقل إلى مرحلة التحدي، والذي كان حصاده لقب بطولة العالم عام 2012 في بطولة العالم للتزلج على المياه للناشئين الشباب، وبطولة العالم مجدداً عام 2014 في فئة «الويك سكيت» لرياضة التزلج المياه المفتوحة.

ويمتلك المهيري إنجازات كبيرة، وهو البطل الأول لبطولة الإمارات المفتوحة للرجال للتزلج على المياه بالفترة من 2012 وحتى 2020، ويحمل ألقاباً أخرى منها رابع بطولة العالم للتزلج في 2014، وخامس مونديال التزلج بالمياه المفتوحة، ورابع «ويك بارك وورلد سيريز» الاحترافية للرجال، وخامس في بطولة أميركا الوطنية عام 2015.